LED Lichtbandsysteme LS20 und LS66

Ein LED Linienlichtsystem konzipiert für Effizienz, Flexibilität und einfache Montage.Worauf kommt es bei der Wahl des richtigen Lichtbandsystemes an?Lichtbandsysteme werden in der Beleuchtung von Industriehallen, Lagerhallen und Shopsystemen oft genutzt. Muss das alte System erneuert werden oder sollen die Kosten der Beleuchtungsanlage reduziert werden, startet die Suche nach einem neuen System.Auf dem neuesten Stand der Technik sind hier LED Lichtbandsysteme.Bei der Auswahl eines passenden Systems sollten die folgenden Punkte in die Entscheidung mit einbezogen werden:EffizienzDamit kommen wir zum offensichtlichen Punkt einer Umrüstung mit LED Linienlichtern: die Kosteneinsparung durch höhere Effizienz. LED Lichtbandsysteme zeichnen sich durch eine hohe Lichtausbeute bei geringer Wattage aus. Die Lichtbandsysteme LS20 und LS66 von "Wir sind heller" erreichen sogar 160 Lumen pro Watt. Damit lassen sich die gewünschten Beleuchtungsstärken mit äußerst geringer Energie erreichen. Hinzu kommen die reduzierten Wartungsarbeiten - wie zum Beispiel den Austausch von defekten Leuchtmitteln - die ebenfalls laufende Kosten reduzieren.FlexibilitätWird in eine neue Beleuchtungsanlage investiert, sollte diese auch auf dem neuesten Stand der Technik sein. Lichtsteuerungen erhöhen den Zusatznutzen einer Beleuchtung um ein Vielfaches. Von der Präsenzerkennung (Leuchten schalten nur, wenn auch in dem Bereich gearbeitet wird) über Tageslichtsteuerung (vorhandenes Licht wird in die Beleuchtung mit eingerechnet) bis zu Szenen und Gruppensteuerung kann die Beleuchtung in vielerlei Hinsicht den Bedürfnissen der Nutzer angepasst werden. Dies bietet einen hohen Mehrwert und birgt auch weitere enorme Einsparpotenziale. Das LED Lichtbandsystem LS20 und LS66 lassen sich einfach in vorhandene oder neue DALI Steuerungen einbinden und so flexibel steuern.MontagekostenOft unterschätzt aber bei einer Neuanschaffung von nicht unerheblichem Gewicht sind die Montagekosten. Je einfacher ein Beleuchtungssystem zu montieren ist, desto geringer fallen diese Kosten aus. Die LED Lichtbandsysteme LS20 und LS66 sind selbsttragend und werkzeuglos zu installieren. Im Gegensatz zu anderen Lichtbandsystemen sind hier Trageschiene und LEDs eine Einheit. Für die Montage heißt das: In die Abhängung einhängen, Lichtbänder einstecken - fertig. Alles kann größtenteils werkzeuglos, einfach und schnell.FeuchtigkeitFeuchte Umgebungen sind für viele Lichtbänder ein Ausschlusskriterium. Das LED Lichtbandsystem LS66 besitzt eine Schutzart von IP66 und ist damit gegen Staub und starkes Strahlwasser geschützt. So sind auch anspruchsvollere Umgebungen kein Grund auf ein Lichtbandsystem zu verzichten.Weitere EinsatzorteBeide LED Lichtbandsysteme besitzen aber noch weitere Zertifikate. So können sie auch in Sporthallen eingesetzt werden (Ballwurfzertifikat) oder in der Lebensmittel verarbeitenden Industrie dank IFS, BRC, HACCP Zertifizierung.Weitere Informationen und Beratung auf der "Wir sind heller" Internetseite unter www.wirsindheller.de/led-lichtbandsystem-ls20-ls66.html



