Doppelhaus öffnet für Interessierte

Hamburg. In begehrter Lage haben Bauinteressierte am kommenden Wochenende die Chance ein Doppelhaus – noch vor Übergabe an die Bauherren – zu besichtigen. Fachberater des familiengeführten Unternehmens Roth-Massivhaus werden vor Ort sein und künftige Bauherren umfassend beraten.Das Domizil bietet insgesamt 253 Quadratmeter Wohnfläche. Die Wohneinheiten verfügen über jeweils 126 und 127 Quadratmeter. Die Aufteilung der Räume ist in beiden Häuser ähnlich, lediglich die Raumgrößen unterscheiden sich. Charakteristisch für den Norden entschieden sich die Bauherren für ein Verblendmauerwerk der Fassade. Sprossenfenster verleihen der einen Doppelhaushälfte Gemütlichkeit. Weitere Merkmale sind Rechteckfenster im Spitzbodengiebel und jeweils zwei bodentiefe Fenster mit unterem Festteil im Kapitänsgiebel. Der Dachüberstand sorgt für wettergeschützten Zugang.Die Räume des Erdgeschosses wurden offen angeordnet. So ist jeweils die Küche über einen breiten Durchgang mit dem Wohnbereich verbunden. Ideal eignet sich der Platz vor den Terrassentüren für einen Esstisch. Gäste-WC und je ein Hauswirtschaftsraum vervollständigen das Erdgeschoss. Über eine halbgewendelte Treppe erreichen die Bewohner die obere Etage. Jeweils zwei Kinder-, ein Elternschlafzimmer und ein Wannenbad mit bodengleicher Dusche sowie Doppelwaschtisch komplettieren das Raumangebot. In der einen Doppelhaushälfte verfügt eines der Kinderzimmer über ein direkt anschließendes Kinderbad.Ob der Platz des Spitzbodens genutzt werden soll oder zwei Geschosse ausreichen, lässt sich anhand des Doppelhauses gut herausfinden. Denn beide Varianten können besichtigt werden.Komfortabel und funktional wurde auch die Haustechnik geplant. So ist das Doppelhaus mit Fußbodenheizung ausgestattet. Die Kosten hierfür bleiben mithilfe eines modernen Gas-Brennwert/Solar-Kompaktgeräts langfristig niedrig.Die attraktiven Doppelhaushälften können am 23. und 24. September zwischen 13 und 16 Uhr in 22547 Hamburg besichtigt werden. Die Anfahrt ist beschildert. (Anschrift unter: www.roth-massivhaus.de/hausbesichtigungen ).



Bildinformation: Das Doppelhaus (Abb. ähnlich) kann am Wochenende in 22547 Hamburg besichtigt werden. Foto: Roth-Massivhaus