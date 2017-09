FLINTEC Zeiterfassung für die Gebäudereinigung

Mannheim, 19.09.2017: Im Bereich Gebäudereinigung haben Dienstleistungsunternehmen eine Vielzahl von Mitarbeitern in verschiedenen Objekten im Einsatz. Die Erfassung der Personal- und Auftragszeit ist mit handschriftlichen Listen aufwendig und fehleranfällig. Die FLINTEC Zeiterfassung per Telefon und mobil passt sich den branchenspezifischen Anforderungen an. Einfach in der Handhabung und kostengünstig in der Anschaffung, wird die Zeiterfassung mit vorhandenen Telefon- und Mobilgeräten durchgeführt.Digitalisierung statt ZettelwirtschaftFLINTEC löst die Zettelwirtschaft ab: Die Mitarbeiter führen die Buchungen mit dem Festnetz, Handy, Smartphone und / oder Tablet durch. Die Zeiterfassung per Telefon und mobil erfasst die Zeit mit vorhandenen oder neu angeschafften Geräten. Die verschiedenen Geräte sind miteinander kombinierbar. Der Arbeitgeber verwaltet die erfassten Daten zentral am Arbeitsplatzrechner. Über eine online oder offline Schnittstelle werden die erfassten Daten an die Zeitwirtschaft übergeben. Durch diese Digitalisierung wird die Zeiterfassung sorgfältiger und effizienter. http://www.flintec.de/produkte/zeiterfassung Einsatz in der GebäudereinigungFür Arbeitseinsätze werden in der Gebäudereinigung einzelne Mitarbeiter und Reinigungsteams eingesetzt. Mit der FLINTEC Zeiterfassung erfassen die Mitarbeiter die Zeit als Einzelbuchung jeweils an einem Gerät oder als Teambuchung an einem gemeinsamen Gerät. Entsprechend der Tätigkeit sind die Buchungsfunktionen KOMMEN und GEHEN durch vielfältige tätigkeitsspezifische Funktionen erweiterbar. Darüber hinaus kann die Benutzeroberfläche der Android, iOS und Web App an das unternehmensspezifische Layout angepasst werden. FLINTEC passt die Zeiterfassung kundenindividuell an den Arbeitsplatz, die Tätigkeit und das Unternehmen an.Automatische Überprüfung von AnwesenheitenDie Zeiterfassung kann ergänzt werden durch eine automatische Prüfung der Anwesenheit mit Alarmierung von Regelverstößen in Echtzeit. Die erfassten Daten (Zeit, Ort und Tätigkeit) werden vom FLINTEC Time Compliance Guard dokumentiert und analysiert. Die Gebäudereinigung erhält einen Nachweis für den Arbeitseinsatz der Mitarbeiter. Unregelmäßigkeiten (z.B. unentschuldigtes Fehlen) werden automatisch per Email, SMS und Telefon an den Arbeitgeber gemeldet. Als Rückmeldesystem überprüft der Time Compliance Guard die Vertragstreue und reduziert das Risiko von Vertragsstrafen. http://www.flintec.de/produkte/time-compliance



Bildinformation: FLINTEC Zeiterfassung per App