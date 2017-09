Wien, September 2017 – Kompromisslos frische, kreative und im Geschmack überzeugende vegetarische und vegane Gerichte auf Sterneniveau: Das ist der Anspruch von Chef de Cuisine Paul Ivić und seinem Team im mit einem Michelin-Stern ausgezeichneten Tian in der Himmelpfortgasse in Wien. Gourmets und Hobbyköche können sich ab 2. Oktober auf das zweite Kochbuch vom Sternekoch persönlich freuen. Passend zur Jahreszeit verrät Paul Ivić die besten Winterrezepte.Das neue Kochbuch beinhaltet außergewöhnliche Rezepte für die kalte Jahreszeit. Von Suppen, über Eintöpfe bis hin zu Fingerfood, süßen Kleinigkeiten und Drinks ist für jeden Geschmack etwas dabei. Paul Ivić bringt den Geschmack des Winters auf den Teller und inspiriert dabei durch seine Philosophie sowie dem richtigen Umgang mit Gemüse aller Art.Auf 192 Seiten offenbart Paul Ivić die nahezu endlose Fülle an Geschmacksnuancen der vegetarischen und veganen Winter-Küche. „Zur Tian Philosophie zählte von Anfang an das Bestreben möglichst viele Menschen für gutes, gesundes und nachhaltiges vegetarisches Essen zu begeistern. Das Buch ist eine bereichernde Ergänzung für unser Bestreben und eine tolle Fortsetzung zum Sommer-Kochbuch“, schwärmt Paul Ivić.Das neue Kochbuch erscheint am 2. Oktober im Brandstätter Verlag.



Bildinformation: Vegetarische Winter Küche