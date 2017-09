Institut für Stadtmarketing führt neues Traineeprogramm im Vertrieb ein

Rüsselsheim am Main – 19.09.2017Das Institut für Stadtmarketing Lorenz startet Ende September ein neues Traineeprogramm, um Führungskräfte im Vertrieb auszubilden. Das Ziel ist, die Führungspositionen vor allem durch interne Personalentwicklung zu besetzen.Das Traineeprogramm zielt insbesondere auf Hochschulabsolventen mit Vertriebserfahrung und Führungskompetenzen ab. Auch erfahrene und vertriebsaffine eigene Mitarbeiter werden berücksichtigt.In einem Zeitraum von 6 Monaten durchlaufen diese 3 Trainingsintervalle, die je 1 Woche andauern. Sie behandeln Themen wie Selbstmanagement, Mitarbeiterführung, Sozialkompetenz und Kommunikation. Das in der Theorie behandelte Wissen wird dann in den darauf folgenden Praxisphasen vertieft.Am Ende des 6-monatigen Programms wird das Erlernte in einer Abschlussprüfung abgefragt. Bei bestandener Prüfung werden die Trainees zum Teamleiter befördert.Am 24.09.2017 startet die erste Traineegruppe. Die nächste Gruppe startet dann voraussichtlich im März 2018.Institut für Stadtmarketing Lorenz GmbHAnsprechpartner: Christian MonethaEisenstraße 2-465428 Rüsselsheim



