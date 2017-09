Norderstedt, 19. September 2017 – Ob z.B. Testautomatisierung, Agile Testing oder Testmanagement: Wenn es darum geht, frischen Wind in die Software-Qualitätssicherung zu bringen, ist das imbus-Team in Norderstedt ganz in seinem Element – und das seit nunmehr fünf Jahren.Die Dependance ist die Anlaufstelle für Kunden in Hamburg und Schleswig-Holstein in Sachen professionelles Testen und intelligente Qualitätssicherung von Software. Schon vor der Büroeröffnung im Jahr 2012 setzten Firmen aus dem Norden Deutschlands bei QS-Aufgaben auf imbus.Passend zum Firmengrundsatz „Spürbar näher“ wollte man jedoch noch stärker in der Region präsent sein, um Kunden und Interessenten einen noch schnelleren und besseren Service anbieten zu können. So kam es zur Gründung des Büros von imbus in Norderstedt.Das Team rund um Vertriebsleiter Rolf Glunz und Temel Haskan, der die Beratung in Nord leitet, wächst stetig. Die besonderen Schwerpunkte liegen in der Medizin- und Labortechnik, Banken, Kommunikationstechnologie sowie Automotive. In diesen Branchen und darüber hinaus liefert der Standort Norderstedt das komplette imbus-Portfolio: von Beratung, über Testdienstleistungen und -werkzeuge bis hin zu Trainings.Alle Kontakt-Infos und eine Anfahrtsbeschreibung zu imbus in Norderstedt gibt es unter www.imbus.de/kontakt/standorte/#i_imbus-ag---norderstedt



Bildinformation: Auf Software-Qualität eingenordet