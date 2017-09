Dürener bekommen Tierfriedhof

- Lang gehegte Idee von ANUBIS-Tierbestattungen wird in Tat umgesetzt- Düren bekommt Tierfriedhof und Mensch-Tier-Bestattung- Umfassende Planungen für eine schnelle UmsetzungLauf a. d. Pegnitz, 15. September 2017. Seit sechs Jahren steht Andrea Fackeldey als Tierbestatterin trauernden Tierbesitzern mit viel Mitgefühl, Trost und der Möglichkeit, das geliebte Tier in Würde gehen zu lassen, zur Seite. Denn immer mehr Menschen sehen in ihrem Vierbeiner mehr als nur ein Tier und möchten den jahrelangen Wegbegleiter nicht einfach in die Tierverwertung geben. Die Tierbestattung, sei es nun die Kremierung oder die Bestattung auf einem Tierfriedhof, hat daher in den letzten Jahren stark an Bedeutung gewonnen.Düren fehlt es bisher an einem TierfriedhofIn und rund um Düren war bisher nur die Kremierung des verstorbenen Tieres möglich - ein Tierfriedhof fehlte. Doch an Andrea Fackeldey wurde oft auch der Wunsch nach einem Tierfriedhof oder sogar einer gemeinsamen Bestattung herangetragen. Und so reifte bei der Tierbestatterin in den letzten Jahren der Gedanke, diesen Wünschen Leben einzuhauchen und sich für eine entsprechende Lösung in der Region einzusetzen.Lang gehegte Idee auf Weg gebracht„Anfang des Jahres war es dann soweit“ erzählt Andrea Fackeldey. „Wir haben unsere Ideen und Vorstellungen nicht mehr nur für uns behalten, sondern sind mit unserem Anliegen an die Friedhofsverwaltung herangetreten. Und obwohl wir nicht unbedingt davon ausgegangen sind, auf offenen Ohren zu stoßen, hat uns die Reaktion der Friedhofsverwaltung doch sehr positiv überrascht, denn die war von der Idee begeistert“, lacht die Tierbestatterin. Und nicht nur die Friedhofsverwaltung auch Teile der Politik unterstützten den Vorschlag und so war ein ausführlicher Entwurf für den Stadtrat schnell erstellt. Mittlerweile ist die Idee soweit gereift, dass deren Umsetzung nur noch durch den Stadtrat beschlossen werden muss. Und dann steht den ersten Beisetzungen im Herbst dieses Jahres nichts mehr im Wege.Was die Planungen vorsehenDerzeit ist neben einem Naturfriedhof, auch ein Tierfriedhof und ein Bereich für gemeinsame Mensch-Tier-Bestattungen angedacht. Damit würde die seit kurzem im Nordrhein-Westfahlener Bestattungsrecht vorgesehene Grabbeigabe, bei der es möglich ist, eingeäscherte Haustiere zeitgleich mit dem menschlichen Leichnam oder in einem bereits bestehenden Grab beizusetzen, auch in Düren umgesetzt.Und auch Andrea Fackeldey hat noch einiges geplant. So soll auf dem zukünftigen Tierfriedhof ein ANUBIS-Sammelgrab entstehen, in dem alle Tiere aus Sammeleinäscherungen beigesetzt werden. Damit entsteht gleichzeitig eine Anlaufstelle für trauernde Tierhalter, an der sie in Ruhe um ihr verstorbenes Tier trauern und diesem Gedenken können.



Bildinformation: Andrea Fackeldey von ANUBIS-Tierbestattungen Rheinland West setzt sich für Tierfriedhof ein