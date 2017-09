Whitepaper: Automatisierte Windows 10 Kompatibilitätstest für Business-Anwendungen

Microsoft hat mit Windows 10 als Windows as a Service seine Unternehmens- und Updatestrategie grundlegend geändert. Dadurch müssen Unternehmen ihre Applikationen in wesentlich kürzeren Abständen auf Kompatibilität testen. Eine automatisierte Test Möglichkeit bietet der Windows Testing Service von Login Consultants.Mit der Einführung von kumulativen Updates bei Windows 10 im Jahr 2015 müssen Unternehmen ihre Anwendungen in wesentlich kürzeren Abständen auf Kompatibilität testen, da auf das Roll-Out der Updates nur noch bedingt Einfluss genommen werden kann. Diese Umstellung stellt nicht nur kleine Unternehmen mit teilweise geringen Mitarbeiter Ressourcen, sondern gleichermaßen Großunternehmen, die mehrere tausend Anwendungen testen lassen müssen, vor große Schwierigkeiten. Eine Lösung stellt der Windows Testing Service von Login Consultants dar, mit Hilfe dessen die Anwendungen in einer isolierten Testumgebung automatisiert auf Kompatibilität geprüft werden können.Kompatibilitätsprüfung mit dem Windows Testing ServiceMit dem Windows Testing Service lassen sich Anwendungen schon vor der Installation oder vor einem neuen Windows Update auf Kompatibilität mit dem neuen System prüfen. Die Applikationen werden in einer Testumgebung installiert, die vom aktiven System, auf dem die Mitarbeiter des Unternehmens arbeiten, isoliert ist. Dadurch gibt es keine Einschränkung in der täglichen Arbeit, sollte die Funktionsfähigkeit der getesteten Applikation unter dem Update leiden. Je nach Anforderungsprofil besteht die Möglichkeit über einen Front- oder Backend Abgleich den Test durchzuführen.Front- & Backend TestsDer Frontend-Test sucht Fehler über einen Vorher-Nacher-Vergleich von Screenshots der Benutzeroberfläche. Dabei wird die Applikation einmal auf dem alten und einmal auf dem neuen System gestartet und überprüft, ob die Screenshots identisch sind. Treten Unterschiede auf deutet dies auf eine fehlerhafte Funktionsweise im neuen System hin. Dadurch werden Anhaltspunkte für die weitere Fehleranalyse geliefert. Der Screenshot Test wird insbesondere dann eingesetzt wenn eine hohe Zahl von Applikationen, die nicht business kritisch sind, getestet werden müssen.Der Test über das Backend ist um einiges aussagekräftiger, jedoch gleichermaßen aufwendiger. Daher wird diese Art des Testens insbesondere bei business kritischen Anwendungen eingesetzt, bei denen Fehler in der Funktionsweise eine enorme Auswirkung auf das Unternehmen hätte. Nach einem, mit dem verantwortlichen Mitarbeiter, vordefinierten Testplan werden automatisiert Befehle im Backend der Anwendung ausgeführt. Beispielsweise sind das „Clicks“ auf bestimmte Elemente.Ausblick„Die Umstellung von Microsoft auf die kumulative Updatestruktur ist verhältnismäßig jung. Daher steckt der Testing Service noch in den Kinderschuhen.“, so Matthias Wessner, Prinicpal Architect bei Login Consultants, „Wir planen jedoch bereits an umfangreichen Erweiterungen. Diese könnten sich darin auszeichnen, dass nicht nur Fehler gemeldet und reported werden, sondern anhand von Vergleichswerten Alternativen getestet und Lösungsvorschläge automatisiert zur Verfügung gestellt werden.“Kostenloses Whitepaper: www.loginconsultants.com/de/news/alle/item/applikationstesting-mit-dem-windows-testing-service Weiter Informationen zu Login Consultants: www.loginconsultants.de



Bildinformation: Windows 10 Testing Service Ablauf / Login Consultants Germany GmbH