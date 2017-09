Pünktlich zum Start der südback im September 2017 präsentiert Hullimogulli als Messe-Neuheit das HULLIMOGULLI-KARTENSPIEL für Bäckerei Filialen! Dieses Spiel entstand auf Wunsch vieler Bäcker nach einem schnellen, humorvollen und motivierendem Mitarbeiter-Training. Es beinhaltet über 80 abwechslungsreiche Tagesaufgaben aus den Bereichen freudvoller Verkauf, Gastgeber mit Herz, Teamgeist und Motivation. Das HULLIMOGULLI-KARTENSPIEL ist ganz einfach in den Filial-Alltag zu integrieren. Spaß und Motivation vor und hinter der Theke sind somit auch für neue Mitarbeiter schnell umsetzbar. Für alle Interessierten gibt es ein eigenes, kostenloses Probe-Päckchen der Hullimogulli-Spielkarten. Die Bäckerei Virngrund spielt bereits fleißig mit. Die Geschäftsführerin Carmen Ehrler sagt dazu: „Die humorvollen Aufgaben, die Fokussierung auf einzelne Themen und die monatliche Auslosung motivieren unser Team nachhaltig.“

Das Hullimogulli Prinzip ist ein Coaching für Mitarbeiter und Führungskräfte mit dem Ziel, über Interaktion zwischenmenschliche Prozesse im Unternehmen zu verbessern. Seit mehr als fünf Jahren coacht der erfahrene Cheftrainer Sven Pawlitschko renommierte Unternehmen wie Media Markt Deutschland, Legoland Deutschland, Palazzo, Moviepark, Der Beck sowie die Stadt Hamburg. Dienstleistungsorientierte Unternehmen erreichen mit dem Coaching nach dem Hullimogulli Prinzip eine Kundenansprache und Kundenservice auf höchstmöglichem Niveau. Servicemitarbeiter erfahren zum Beispiel, wie sie einen besonders schnellen Zugang zum Kunden finden, ihn für sich gewinnen und damit ein besonderes Erlebnis schaffen können, das den Kunden langfristig an das Unternehmen bindet. Gleichzeitig verhilft Hullimogulli zu einem offenen und freundlichen Umgang innerhalb des Teams. Das bewirkt ein verbessertes Betriebsklima, eine hohe Arbeitsmoral sowie eine effizientere Arbeitsweise. Grundlage des Hullimogulli Prinzips bildet die Überzeugung, dass nur motivierte Mitarbeiter mit Spaß an der Arbeit und am Umgang mit Menschen höchstmögliche Leistung für das Unternehmen erbringen können. Das Coaching zeichnet sich insbesondere dadurch aus, dass es schauspielerische Elemente als Schlüssel zur kreativen und mutigen Kontaktaufnahme mit dem Kunden einbezieht. Mehr Informationen gibt es unter www.hullimogulli.de