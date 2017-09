Steelcase gibt Zusammenarbeit mit Bolia bekannt

Steelcase, führender Hersteller innovativer Arbeitsumgebungen, gibt heute die Zusammenarbeit mit Bolia bekannt. Voraussichtlich ab November 2017 wird Steelcase eine exklusive Kollektion des dänischen Möbelherstellers in EMEA (Europa, Naher Osten und Afrika) anbieten. Die Designlinie umfasst Produkte wie Sofas, Sessel und Tische und wird das umfangreiche Portfolio von Steelcase ideal ergänzen. Dadurch kann das Unternehmen seinen Kunden eine noch größere Auswahl über einen konsolidierten Vertrieb des größten Händlernetzwerks der Branche anbieten."Die Produkte von Bolia verbinden erlesene Handwerkskunst mit besonderer Kreativität, wodurch sie Arbeitsumgebungen eine hochwertige und wohnliche Atmosphäre zugleich verleihen. Die neue Zusammenarbeit zwischen Steelcase und Bolia unterstützt insbesondere Architekten, Designer und Kunden durch den einfachen Zugang zu einer großen Vielfalt an inspirierenden Produkten über ein etabliertes Vertriebsnetz", so Yvan Stehly, Vice President EMEA Marketing bei Steelcase.Bolia besinnt sich seiner nordischen Herkunft und kreiert eine eindrucksvolle Atmosphäre mit warmen, frischen und vor allem hochwertigen Materialien. Das Bolia Design Team präsentiert seine Kollektionen in eigenen Stores im gesamten DACH-Markt, in Dänemark, Norwegen, Schweden, Holland und Belgien sowie über seinen Onlineshop auch in ganz Europa. Beide Unternehmen sehen in der Zusammenarbeit ebenso Potenziale in Asien und Amerika, weshalb im nächsten Schritt die Chancen in diesen Märkten analysiert werden sollen."Dank der gleichen Leidenschaft für Design, Qualität und Kreativität bietet Bolia die idealen Produkte, um das Portfolio von Steelcase erstklassig zu ergänzen", betont Lars Lyse Hansen, CEO von Bolia. "Wir freuen uns sehr über die neue Zusammenarbeit mit Steelcase. Gemeinsam können wir Arbeitsräume in kreative und inspirierende Umgebungen verwandeln."Das vielfältige globale Partnernetzwerk von Steelcase bereichert das Angebot und trägt zu einem kontinuierlichen Lern- und Entwicklungsprozess bei. So kann Steelcase seinen Kunden einen bestmöglichen Mehrwert bieten. Die Zusammenarbeit mit Bolia ist die neueste von mehreren kürzlich verkündeten globalen und regionalen Kooperationen von Steelcase.Weitere Informationen zu Steelcase und Bolia: www.steelcase.com/partners oder www.bolia.com/en/steelcase



