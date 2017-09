1001Frucht - Traditioneller Familienbetrieb bleibt seinen Wurzeln treu

Ein Regensburger Familienunternehmen, das sich auf den Import und Direktvertrieb qualitativ hochwertiger Nüsse, Trockenfrüchte, Gewürze, Tee´s und orientalischer Delikatessen spezialisiert hat, bleibt sich und seinen Wurzeln treu.Das Unternehmen der Familie Morady, mit dem klangvollen Namen 1001Frucht besteht bereits seit 1993 auf dem deutschen Markt und konnte sich mit seinen Ladengeschäften in der Stadt Regensburg stets großer Beliebtheit erfreuen. Auch weit über die Grenzen der Weltkulturerbe-Stadt hinaus, erlangte vor allem der kleine Laden, der sich unweit der berühmten Steinernen Brücke befand, regelrechte Berühmtheit. So wurde das Geschäft in der Altstadt gerne auch für Filmaufnahmen und Werbespots genutzt.Seit der Anerkennung Regensburgs als UNESCO-Welterbe kamen jedoch nicht nur mehr Touristen, worüber sich die Ladeninhaber der historischen Altstadt natürlich freuten, auch die Preise für Mietwohnungen und Pachtverträge stiegen nach und nach ins Unermessliche.So ging es auch Familie Morady, die 2013 von Ihrem Verpächter den Vorschlag unterbreitet bekam, die Geschäftsräumlichkeiten renovieren zu lassen. Die Pacht würde dadurch aber auf das Doppelte ansteigen. Nach langen Hin- und Her-Überlegungen kam die Familie zu dem definitiven Ergebniss, dass ein daraus resultierendes Anheben der Preise für die Produkte nicht in Frage käme. So entschieden sich die Eltern einen Schlussstrich zu ziehen um Platz für die nächste Generation zu machen.Heute leitet Ramin Morady das operative Geschäft und ist froh damals die richtigen Schlüsse gezogen zu haben. Zum einen wurde im Jahr 2014 der Online-Shop www.1001frucht.de eröffnet und zum anderen seither gezielt geplant ein eigenes Firmengebäude zu erbauen. Es wurde zunächst ein passender Bauplatz, mit idealer Infrastruktur für den Importhandel aber auch einer guten Anbindung für eben jene Kunden, welche sich gerne direkt vor Ort von den Produkten überzeugen lassen, gesucht. Fündig wurde man in Haslbach, einem Industriegebiet in Regensburg, welches sich optimal für die Anforderungen von 1001 Frucht eignet.Es entstand ein Firmengebäude mit 300 qm großem Lager, Hochlagerplätzen für 400 Paletten, 150 qm Produktionsflächen, 50 qm Ladengeschäft, Büro-, Meeting- und Aufenthalts-Räumen. Es wurde zudem die Möglichkeit geschaffen, die traditionellen Tee- und Gewürz-Mischungen in erstklassiger Güte und nach höchsten hygienischen Standards in der hauseigenen Manufaktur zu produzieren.Jetzt ist es der Firma noch besser möglich, flexibel und leistungsfähig auf die Märkte zu reagieren und dabei der Qualitätssicherung die höchste Priorität einzuräumen. Diese Vorteile können sie vor allem an die zufriedenen Kunden weitergeben.Alle diese Schritte wurden sehr behutsam vorgenommen, um den eigenen Ansprüchen gerecht zu bleiben und die Zufriedenheit der Kunden nie aus den Augen zu verlieren. Das scheinen die Verbraucher zu honorieren und deshalb halten sie 1001 Frucht die Treue, wenn wir sie einmal von der Qualität der Spezialitäten überzeugt wurden, wie eine kleine, spontane Umfrage vor dem neuen Verkaufsraum, direkt auf dem Firmengelände, ergab.Auch Inhaber Ramin Morady betont, dass Werte wie Kundenzufriedenheit, beste Qualität und bester Service den höchsten Stellenwert im Unternehmen haben. In diesem Sinne wurde der Verkaufsraum von Anbeginn an fest mit in die Planungen einbezogen. Denn Familie Morady möchte ihre Feinschmecker selbstverständlich auch persönlich kennenlernen und so haben sie hierfür einen schönen und modernen Laden eingerichtet.Viele Kunden aus der nahen und weiteren Umgebung sind sehr froh, nach dem Umzug auch wieder persönliche Beratung zu erhalten, vor Ort probieren, riechen und ihre Leckereien gleich mit nach Hause nehmen zu können. Sie haben hier auch die Möglichkeit sich direkt von der Güte der Produkte zu überzeugen, den Einkauf mit allen Sinnen zu erleben und sich über neue Rezepte oder Ideen zu informieren.Aus dem Beispiel der Familie Morady mit der Firma 1001 Frucht wird erkenntlich, dass sich zeitgemäßer und für den einen Kunden praktischer Online-Handel mit persönlicher Beratung und Verkauf vor Ort für den anderen Kunden, nicht zwingend ausschließen müssen, sondern vielmehr eine sinnvolle Symbiose ergeben können.