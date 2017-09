Talentcube gewinnt HR Innovation Award der Zukunft Personal!

Das Münchner Start-up Talentcube darf sich über eine weitere Auszeichnung freuen: Es wurde von der Jury der Zukunft Personal mit dem HR Innovation Award in der Kategorie „Recruiting & Consulting“ ausgezeichnet!Jedes Jahr im September findet sich in Köln das „who is who“ der deutschen Personaler ein, um über neue Trends und Entwicklungen im Bereich Human Resources zu lernen und zu diskutieren. Wie verändert sich die Branche durch die Digitalisierung? Was steht still, wer bewegt sich? Bereits zum zweiten Mal werden im Rahmen der zweitägigen Konferenz besondere Leistungsträger gewürdigt, die mit ihrer Innovationskraft spannende neue Ideen nicht nur zu Tage fördern- sondern auch tatkräftig umsetzen. Die Jury, bestehend aus Vertretern der Wirtschaft, Wissenschaft und Medien, stand vor der schwierigen Aufgabe, jeweils einen der drei nominierten Unternehmen als Preisträger in den Kategorien HR Services & Operations, Software & Hardware, Training & Learning, sowie Recruiting & Consulting zu küren. Für letztere waren in diesem Jahr neben Talentcube die Start-ups HeyJobs und Talent Solutions in der Endauswahl. Die Entscheidung für Talentcube begründete die Jury auf der Preisverleihung, die am heutigen Vormittag stattfand, durch die herausragende Produktentwicklung und innovative Arbeit im Bereich Smart-Recruiting. Die drei Gründer Sebastian Niewöhner, Hendrik Seiler und Sebastian Hust nahmen freudig den Award entgegen:„Den HR Innovation Award gewonnen zu haben ist für uns eine tolle zusätzliche Motivation und Bestätigung dafür, dass unsere Arbeit in der Branche wertgeschätzt wird. Wir zeigen mit der Talentcube App gänzlich neue Wege der Videobewerbung per Smartphone auf,die sowohl Unternehmen, als auch den Bewerbern zugute kommen. Wir hoffen, dass unsere innovativen Ansätze auch in Zukunft von beiden Seiten verstärkt angenommen werden und zu größerer Effizienz, sowie zu mehr Augenmerk auf die Persönlichkeit der Jobsuchenden im Recruiting führen!“



Bildinformation: Talentcube