Consultix präsentiert sich auf der it-sa 2017

Die internationale IT-Sicherheitsmesse it-sa setzt ihren Wachstumskurs fort: 489 Unternehmen aus 19 Ländern stellten 2016 ihre Produkte und Dienstleistungen vor. 2017 wird hier nun nochmals eine deutliche Steigerung erwartet sowie eine noch internationalere Ausrichtung. Mit dem Thema IT-Sicherheit hat sich auch die Bremer Consultix GmbH etabliert. Das inhabergeführte Unternehmen bietet seit 23 Jahren Hosting, Private Cloud- und Marketing-Services, denen IT-Sicherheit und Datenschutz in den Genen steckt. Consultix präsentiert sich in Nürnberg in Halle 10.1, Stand 316 und bietet dabei einen spannenden Einblick in seine Lösungen und Dienstleistungen.Rechenzentrum 4.0 - hochsicheres Private Cloud-HostingNach fünf Jahren Planung und Bauzeit entstand in einem ehemaligen Atombunker ein Hochsicherheits-Rechenzentrum. Es bietet ein mehrstufiges Sicherheitskonzept basierend auf dem EU-Datacenter-Standard EN 50600 Klasse 4 sowie Tier 4. Der Betrieb erfolgt auf Basis von ISO 27001. ColocationIX gehört damit zu den sichersten Rechenzentren Deutschlands sowie weltweit. Für das besonders klimafreundliche, energie- und kostensparende Kühlsystem erhielt Consultix mit ColocationIX den Deutschen Rechenzentrumspreis. Auf der it-sa gibt Consultix den Messebesuchern erstmals detaillierte Einblicke in sein neues Data Center und informiert über die Vorteile einer sicheren ISO 27001 Private Cloud-Infrastruktur. Ein Thema, das gerade im Hinblick auf den 25. Mai 2018 von besonderer Bedeutung ist. Zu diesem Stichtag wird die EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) für alle datenverarbeitenden Unternehmen rechtlich bindend.ProCampaign® - Customer Journey Management live erlebenDer digitale Wandel ist in der Gesellschaft angekommen. Unternehmen, die am Markt bestehen wollen, müssen ihr Geschäftsmodell der digitalen Transformation anpassen. Für zukunftsorientierte Marketers heißt das vor allem, sie müssen das Customer Engagement erfolgreich managen. Am Stand von Consultix können sich Fachbesucher zu sicheren und modernen Formen des digitalen Marketings informieren. Mit ProCampaign® bietet Consultix eine Customer-Engagement-Lösung, die Digital Marketing, Customer Lifecycle Management, CRM und E-Commerce integriert. ProCampaign® ist die erste und einzige CRM-Lösung, die mit dem European Privacy Seal ausgezeichnet ist. Dies garantiert die Konformität mit der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) und schützt damit Unternehmen vor hohen Strafen.Wissen weitergeben - Datensicherheit im digitalen ZeitalterGründer und geschäftsführender Gesellschafter der Consultix GmbH Andres Dickehut wird passend zum Messeauftritt auf der it-sa zwei Vorträge zu folgenden Themen halten:- Mittwoch, 11.10.2017 um 14:30 Uhr (Technik Forum in Halle 10.0): "ColocationIX: Private Cloud & ISO27001 - Hochsicherheits-Rechenzentrum im ehemaligen Atombunker des Bundes nach EN50600 Klasse 4"- Donnerstag, 12.10.2017 um 10:45 Uhr (Technik Forum in Halle 10.0): "ProCampaign®: CRM und Digitales Marketing aus dem Atombunker - ISO27001 / EuroPriSe-zertifiziert / DSGVO-konform"Kontakt vor Ort - FreiticketsVor Ort stehen Andres Dickehut, Geschäftsführer der Consultix GmbH und Sven Lehmkuhl, Director Sales bei Consultix, für Gespräche zur Verfügung. Besucher können bereits vorab einen Termin per Mail unter sven.lehmkuhl@consultix.net vereinbaren. Zudem verfügt Consultix über ein begrenztes Kontingent an Freitickets für die it-sa, die unter sales@consultix.net von Interessenten angefordert werden können.



Bildinformation: ColocationIX - neues Hochsicherheits-Rechenzentrum der Consultix GmbH