Apple und Android Device Enrollment aus der Cloud

Der Enterprise-Mobility Experte Cortado Mobile Solutions GmbH hat mit Cortado Cloud eine neue Lösung für besonders schnelles und einfaches Mobile Device Management und Mobile Application Management auf den Markt gebracht. Cortado Cloud ermöglicht in wenigen Arbeitsschritten die Einrichtung und Inbetriebnahme von mobilen Geräten im Unternehmen. Apps, E-Mail, WIFI und VPN werden mit Cortado Cloud weitgehend automatisiert ausgerollt und verwaltet. Außerdem bietet die Lösung umfangreiche Sicherheitsfunktionen, z. B. in Form von Policies, der Datenverschlüsselung, Löschfunktionen sowie Passwortsperren. Das Betreiben eines eigenen Servers ist für Unternehmen ebenso überflüssig wie spezielles MDM Know-how.Viele Unternehmen wollen ihren Mitarbeitern mobiles Arbeiten ermöglichen, ohne hierfür eine eigene IT-Landschaft aufbauen und verwalten zu müssen. Für diese Zielgruppe veröffentlicht Cortado Mobile Solutions die MDM/MAM-Lösung Cortado Cloud. Der Einsatz von Cortado Cloud ist besonders schnell und einfach möglich. Geräte sind im Handumdrehen eingerichtet und mit den benötigten Funktionen und Apps, wie E-Mail, WLAN und VPN ausgestattet. Umfassende Sicherheitsfeatures, wie Verschlüsselung, die Möglichkeit zum Sperren und Löschen der Geräte oder zum Forcieren eines passwortgeschützten Logins sorgen für Datensicherheit. Die Server stehen in Deutschland und erfüllen damit strenge Datenschutzbestimmungen.Cortado setzt auf die Möglichkeiten der mobilen Betriebssysteme. So können Mitarbeiter stets ohne Zeitverzögerung die Betriebssystem-Aktualisierungen mit wichtigen Sicherheits-Updates und neuen Produktivitätsfunktionen nutzen."Mit unserer Lösung können Unternehmen ihren Mitarbeiter das mobile Arbeiten quasi in Rekordzeit und ohne spezielles Know-how ermöglichen", so Sven Huschke, CEO der Cortado Mobile Solutions GmbH. "Das alles ist verbunden mit einem hohen Grad an Automatisierung. Einfacher geht es nicht. Das ist die ideale Lösung für agile Unternehmen, die mit dem geringstmöglichen Aufwand die Herrschaft über ihre Geräte und Daten behalten wollen und sich aktiv für eine Cloud-Lösung entscheiden."Das Buchen eines Cortado Cloud Accounts ist ab 10 Nutzern möglich unter https://cloud.cortado.com. Der Preis für Cortado Cloud startet bei 5,50 Euro pro Nutzer (mit bis zu drei Endgeräten). Interessenten können Cortado Cloud 7 Tage kostenlos ausprobieren.Presseinformationen und -fotos sind zu finden unter: https://press.cortado.com



Bildinformation: ColocationIX - neues Hochsicherheits-Rechenzentrum der Consultix GmbH