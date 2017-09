Stadtführung Köln Unterirdisch - Praetorium und Jüdisches Viertel (Unterwelt Tour)

Führung im Unterirdischen Museum - Köln Unterirdisch – Praetorium und Jüdisches Viertel (Unterwelt Tour)Eine Stadtführung in ein fast vergessenes Zeitalter, mitten in der pulsierenden Stadt Köln ist auf diesem ganz besonderen Stadterlebnis unser Motto. Wir steigen mit Ihnen in den Kölner Untergrund und präsentieren Ihnen die Gründerväter der ehemaligen römischen Colonia unter dem heutigen Rathaus der Stadt Köln. Der Amtssitz des einst mächtigsten Mannes nördlich der Alpen, des Praetors der CCAA, eröffnet uns seine Geheimnisse.Das Praetorium, der ehemalige prunkvolle Statthalterpalast, das Machtzentrum des römischen Imperiums am Rhein erwartet Sie. Hier herrschte und verwaltete der Repräsentant der Cäsaren, die strategisch wichtige Region 'Germania Inferior' mit dem ihm untergebenen Legionen. Der Besuch des Römischen Abwasserkanals (Kloaka Maxima) ist einzigartig für ganz Deutschland. Im Anschluss an dieses kleine Abenteuer erwartet Sie eine weitere Überraschung. Der Besuch des Jüdischen Ritualbades, der Mikwe, welche sich ca. 14 Meter unter der heutigen Oberfläche befindet! Unsere Unterweltführung führt Sie in das ehemalige Jüdische Viertel der Stadt Köln (Archäologische Zone). Seit dem Jahre 320 n.Chr. ist hier die älteste Jüdische gemeinde Europas beheimatet gewesen.Die Stadtführung/Unterwelttour im Kölner Untergrund ist definitiv ein Highlight jedes Kölnbesuches!Stadtführung: Dauer ca. 2 StundenTreffpunkt: Kreuzblume am Kölner DomPreise: Kleingruppen bis 12 Personen 140,00 Euro* (*zzgl. 3,50 Euro p.P. Eintritt für das Praetorium)Reservierungen und Preise zu variablen Teilnehmerzahlen oder Gruppen können natürlich individuell angefragt werden. (Mindest Teilnehmerzahl 6 Personen)Öffentliche Führungen/Termine: Jeden Samstag um 12:00 Uhr (Anmeldung erforderlich).Preise öffentliche Führungen: 12,00 Euro* pro Person (*zzgl. 3,50 Euro p.P. Eintritt für das Praetorium)Fremdsprachen auf Anfrage: Englisch, Italienisch, Spanisch, Griechisch, Französisch. Aufschlag 10,00 Euro pro Stunde.Unsere Stadtführungen und Brauhaustouren sind eine gelungene Veranstaltung für jeden Köln besuch, Betriebsausflug, den Vereinsausflug, der Betriebsfeier, für Junggesellenabschiede, für Familienfeste und Freundesfeiern.Anfragen und Anmeldungen:Historische Stadtführungen KölnHerr Evangelos DimosTel: 02421 2582084Mob.Tel: 0170 9689234



Bildinformation: Historische Stadtführungen Köln - Evangelos Dimos