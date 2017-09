Führungswechsel im Ferienclub Maierhöfen der GEW Ferien GmbH

Maierhöfen/München, 19. September 2017. Hans Günter Jung leitet seit dem 1. September 2017 als neuer Direktor die Geschicke des Ferienclub Maierhöfen im Allgäu. Zuletzt war er als Hoteldirektor mehrerer 3- und 4-Sterne-Hotels des Deutschen Gemeinschafts-Diakonieverbandes e.V. tätig. Jung tritt die Nachfolge von Wilfried Furtwängler an, der nach fünf Jahren als Direktor der Anlage nun seit 1. April 2017 als Geschäftsführer mit an der Spitze der GEW Ferien GmbH steht. Unter Jung soll die in den letzten Jahren begonnene Modernisierung fortgeführt und mit gezielten Marketingmaßnahmen die bisherigen Übernachtungszuwächse weiter ausgebaut werden. "Ich freue mich sehr, dass wir mit Hans Günter Jung einen Nachfolger mit langjähriger Expertise gefunden haben und bin überzeugt, dass die Ferienanlage von seinem Engagement und den neuen Impulsen profitieren wird", so Furtwängler.Der Ferienclub Maierhöfen ist die größte und vielfältigste Ferienanlage der GEW Ferien GmbH, die mit insgesamt sechs Hotels und sechs Ferienanlagen in Deutschland, Österreich und Südfrankreich für erholsamen, abwechslungsreichen und bezahlbaren Urlaub steht. Mit seinem besonderen Mix aus Hotel, Ferienbungalows, Restaurant und zahlreichen Freizeiteinrichtungen, hat sich die Anlage Maierhöfen sowohl bei Best Agern als auch bei Familien gut positioniert. Während die ältere Generation das Sport-, Erholungs- und Wellnessprogramm des 3-Sterne-Hotels "Das Allgäu" mit 26 Zimmern zu schätzen weiß, erfreut sich bei Familien mit Kindern der Ferienclub mit den 115 Bungalows unterschiedlicher Größen wachsender Nachfrage. So sollen auch zukünftig beide Zielgruppen angesprochen und weiter ausgebaut werden."Die künftige Planung sieht eine sukzessive Renovierung der Bungalows und eine Erweiterung des Leistungsspektrums sowie der Freizeitangebote vor", erklärt Jung. "Durch umfangreiche Investitionen in Modernisierungs- und Erneuerungsarbeiten, wie etwa Bau und Einrichtung des Indoor-Spielparadieses, den Einbau neuer Küchen und die Innenrenovierung der Ferienbungalows, konnten die Auslastung und Erlöse in den vergangenen fünf Jahren bereits deutlich gesteigert werden. Mithilfe weiterer Investitionsmaßnahmen soll der Erfolgskurs des Ferienclub Maierhöfen auch in den kommenden Jahren fortgeführt werden".Weitere Informationen über den Ferienclub Maierhöfen sind online unter www.ferienclub-maierhoefen.de und bei der GEW Ferien GmbH unter +49-(0)69-13 82 61 11 0 oder auf www.gew-ferien.de erhältlich. Weiter News, Bilder und Videos auf Facebook und YouTube.Bilder zum Download auf Anfrage telefonisch unter +49-(0)89-55 26 78 90 oder per Mail an media@piroth-kommunikation.com.Über die GEW Ferien GmbHDie GEW Ferien GmbH verfolgt das Ziel, die Gesundheit der ArbeitnehmerInnen im Organisationsbereich der IG Bauen-Agrar-Umwelt und ihrer Schwestergewerkschaften im DGB sowie ihrer Familien zu erhalten und zu fördern.Dazu gehört es auch, den ArbeitnehmerInnen vergünstigste Urlaubsmöglichkeiten zum Sonderpreis anzubieten. Auch alle anderen Urlaubssuchenden sind gegen einen Aufpreis herzlich willkommen.



Bildinformation: Hans Günter Jung