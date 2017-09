Auch die attraktivsten Radio-Domains sind nicht teurer als normale

"All animals are equal, but some animals are more equal than others." Das läßt George Orwell in "Animal Farm" die Schweine sagen, nachdem sie nach erfolgreicher Revolution die Macht übernommen haben. Genauso ist es in der Domainwelt: Alle Domains sind gleich, aber einige Domains sind gleicher.Seit der Einführung der Neuen Top Level Domains in 2013 gibt es Premium-Domains. Premium-Domains sind besonders schöne, attraktive und wertvolle Domains. Sie kosten mehr als die Standard-Domains, zum Teil drastisch mehr.Da dieses Konzept erfolgreich zu sein scheint, haben es auch "alte" Domainendungen übernommen, selbst die Registrierungsstelle von .com.Bei den Radio-Domains ist das nicht der Fall. Alle Domains haben den gleichen Preis, auch die besonders attraktiven. Ein Grund mehr für Radio-Stationen, Lieferanten und Dienstleister des Rundfunks und Radiomacher sich eine Radio-Domain zu sichern.Hans-Peter Oswald



Bildinformation: Purer Genuß: Radiohören mit Stereo-Kopfhörer (Bildquelle: Geralt)