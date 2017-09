Neustart nach der Familienphase

BERUFSBILD SENIOREN-ASSISTENZ BIETET INTERESSANTE PERSPEKTIVENDie Kinder werden selbständiger, und die freie Zeit wird immer mehr. Das erleben viele Frauen, die sich mit der Geburt ihrer Kinder entschieden hatten, den Job für die Erziehung vorübergehend aufzugeben. Doch nicht allen gelingt nach der Familienphase die Rückkehr in den alten Beruf. Da heißt es für viele, sich völlig neu zu orientieren. Doch auch Menschen, die fest im Berufsleben stehen, aber mit ihrer aktuellen Arbeitssituation unzufrieden sind, denken immer häufiger daran, einen Neuanfang zu wagen. Attraktiv für viele ist eine Tätigkeit im sozialen Bereich. Beispielsweise in der Senioren-Assistenz.ANSPRUCHS- UND SINNVOLLE TÄTIGKEITMit einer Ausbildung zum Senioren-Assistenten finden diese Menschen als berufliche Wiedereinsteiger oder Umsteiger vielfältige Qualifikationsmöglichkeiten, interessante Zukunftsperspektiven und ein Arbeitsumfeld, das so manchem viel sinnvoller erscheint, als den ganzen Tag Akten zu wälzen. Denn die Senioren-Assistenz bezieht sich weder auf reine Haushaltsunterstützung noch auf körperliche Pflegeleistung im engeren Sinne. Stattdessen erfasst sie die nichtpflegerische Betreuung älterer Menschen, die meist noch keine Pflegestufe haben, nicht ins Heim wollen und so lange wie möglich eigenständig im eigenen Zuhause wohnen bleiben möchten. Ob als Begleitung zum Friedhof, bei der Erledigung von Behördengängen, für ein kleines Schwätzchen oder um abgebaute Potentiale wieder zu beleben - ein Senioren-Assistent ist immer dann da, wenn Unterstützung bei der Bewältigung des Alltags benötigt wird. Damit kann man maßgeblich zu einer Verbesserung der Lebensqualität der alten Menschen beitragen.AUSBILDUNG NACH DEM PLÖNER MODELL IN KIEL, HAMBURG, BERLIN und NÜRNBERGUte Büchmann, war die erste Seminaranbieterin, die lebenserfahrene Menschen erfolgreich zur Selbstständigkeit in der ambulanten Seniorenbetreuung führte.Weil die erste Seminarreihe 2007 unter Förderung europäischer Gelder im Kreis Plön in Schleswig-Holstein durchgeführt wurde, wird die Qualifizierung "Ausbildung in der professionellen Senioren-Assistenz nach dem Plöner Modell" genannt. Der Ausbildungsgang, der in den einzelnen Bundesländern durch Weiterbildungsboni oder Bildungsschecks gefördert wird, vermittelt an 12 Schulungstagen Themen wie Rechtsfragen, Freizeit, Gesundheit und Psychologie. Gleichzeitig werden die Teilnehmer für den Start in die Selbständigkeit fit gemacht und auch danach nicht allein gelassen: Eine intensive Nachbetreuung durch ein bundesweites lebendiges Senioren-Assistenten-Netzwerk sowie Weiterbildungsmaßnahmen und Unterstützung bei der Kundengewinnung durch Beratung und das kostenlose Vermittlungsportal www.die-senioren-assistenten.de zeichnen das Plöner Modell aus.INFORMATIONENgibt es unter www.senioren-assistentin.de oder 04307 900-340 (Büchmann Seminare KG)



Bildinformation: Senioren-Assistenten/Plöner Modell sind bundesweit vernetzt