Mengenabweichungen mit Differenzliste erkennen

Mit der Differenzliste von MWM-Libero, einem Programm für Aufmaß, Mengenermittlung sowie Bauabrechnung des Bonner Softwarehauses MWM Software & Beratung GmbH, kann das ausführende Unternehmen die ursprünglich ausgeschriebenen und beauftragten Leistungsverzeichnismengen mit den erfassten oder abgerechneten Mengen darstellen. Während der laufenden Baumaßnahme gibt diese Liste auch den noch zu erwartenen Auftragsbestand aus. Da bei größeren Projekten die Listen umfangreich sein können, bietet das Programm auf Anwenderwunsch jetzt Filtermöglichkeiten. Auswertungen wie „Zeige mir nur die Positionen, die noch nicht abgerechnet sind!“ oder „Zeige mir nur die Positionen, die weniger als 90 % Abrechnungssumme haben!“ sowie „Zeige mit die Positionen mit Nullmengen!“ sind vom Anwender schnell zu erstellen. So können Unstimmigkeiten geklärt und Mengen und Positionen, die früher vergessen wurden, wie zum Beispiel das Auf- und Abbauen von Verkehrsschildern, mit dieser Vorgehensweise erfasst und abgerechnet werden.Die Differenzliste, auch als Liste der „Über- und Unterschreitungen“ oder „Soll-Ist Vergleich“ bezeichnet, bietet verschiedene Arten und Darstellungen zum Beispiel mit integrierten Grafiken sowie ab sofort auch eine Variante für den Export in Excel. So können die Anwender nun die Daten entsprechend ihrer individuellen Anforderungen grafisch aufbereiten.Ursprünglich programmierte MWM Software & Beratung die Listen wegen eines Passus in der VOB, der dort durchgehend seit der Erstausgabe von 1926 bis heute aufgeführt ist. Dieser besagt, dass der Einheitspreis gültig ist, wenn die ausgeführte Menge nicht mehr als 10 % von der Vertragsmenge abweicht. Bei Mengenabweichungen von über 10 % kann über einen neuen Einheitspreis verhandelt werden.Weitere Informationen siehe www.mwm.de



Bildinformation: Erfasste Mengen mit prozentualen Abweichungen zu beauftragten Mengen /MWM Software & Beratung GmbH