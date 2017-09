World SalesLeaders: Experten begeistern mit Vertriebspower in New York

5 Jahre SalesLeaders: Zum Jubiläum des Vertriebskongresses ging es für die beiden SalesLeaders Martin Limbeck und Andreas Buhr sowie rund 50 deutsche Teilnehmer nach New York, wo am 14. September im Sheraton Lincoln Harbor Hotel das einmalige World SalesLeaders Event stattfand. Zusammen mit amerikanischen Verkaufsgurus wie Ron Karr, Ed Robinson und Jeffrey Hayzlett rockten sie mit motivierenden Impulsvorträgen die Bühne.Ein besonderes Highlight der Veranstaltung war die Verleihung des SalesLeaders Award: Die begehrte Auszeichnung wird jedes Jahr an einen Unternehmer für herausragende unternehmerische Leistungen und Ergebnisse im Vertrieb verliehen. In diesem Jahr sicherte sich Michael Saitow, Gründer und CEO der SAITOW AG, die Trophäe. Martin Limbeck und Andreas Buhr würdigten damit Saitows kontinuierliche Vertriebsleistung während der letzten 15 Jahre. In dieser Zeit gelang es ihm, sein Unternehmen von einem Start-up zu einem europaweit agierenden E-Commerce-Unternehmen mit 300 Mitarbeitern zu entwickeln. Er gewann mehr als 40.000 Händler und 2.000 Lieferanten für seine Plattform tyre24.com, die damit hinter Amazon zum zweitgrößten B2B-Marktplatz in Deutschland wurde.Martin Limbeck dazu: "Das ist wirklich beeindruckend. Ein solcher Erfolg ist nur möglich, wenn ein Unternehmer sich stetig im Wandel befindet, um sein Unternehmen den aktuellen Marktgegebenheiten anzupassen. Michael Saitow betreibt konsequent Disruption und hat es geschafft, sein komplettes Unternehmen auf zukünftige Veränderungen auszurichten." "Neue Technologien und die Digitalisierung sind daher für die SAITOW AG keine Herausforderungen mehr. Vielmehr ist die SAITOW AG selbst zu einer Herausforderung für ihre Mitbewerber geworden. Michael Saitow ist daher der würdige Gewinner des SalesLeaders Awards 2017", ergänzt Andreas Buhr.Wer die SalesLeaders selbst erleben möchte, sollte sich jetzt den nächsten Termin vormerken: Am 17. November 2017 haben Sie die Möglichkeit, Martin Limbeck, Andreas Buhr und fünf weitere Top-Speaker in Wien auf der Bühne zu sehen und sich fit für die täglichen Herausforderungen im Vertrieb zu machen! Weitere Informationen und die Möglichkeit zur Anmeldung finden Sie hier: www.salesleaders.de/events/171117-salesleaders-wien/



