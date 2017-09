München: P&P Gruppe vermietet Büroobjekt an die BImA für die neu gegründete Bundesbehörde ZITiS

Die P&P Gruppe hat ihr Bürogebäude in München an der Zamdorfer Straße mit ca. 10.000 Quadratmetern Nutzfläche langfristig vermietet. Mieter ist seit dem 1. September 2017 die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben. Genutzt wird das Objekt durch die "Zentrale Stelle der Informationstechnik im Sicherheitsbereich" (ZITiS) - einer staatlichen Behörde, die dem Bundesinnenministerium zugeordnet ist. Das Bürogebäude wurde am 14.9.2017 offiziell von Bundesinnenminister Thomas de Maiziere eröffnet und wird von der P&P Gruppe aktuell in enger Abstimmung mit dem Nutzer modernisiert und mieterspezifisch ausgebaut. "In nächster Zeit werden wir einen hohen mehrstelligen Millionen-Betrag investieren, um das Gebäude im Hinblick auf die Bedürfnisse des Mieters sowie durch Modernisierungs- und Renovierungsarbeiten auf den aktuellen Stand anzupassen.", erklärt P&P Geschäftsführer Alexander Faust.

Alleinmieter der Immobilie war bis 30. Juni 2017 das Unternehmen Giesecke & Devrient, ein internationaler Technologiekonzern und Spezialist für Chipkarten und Sicherheitslösungen.

Das Gebäude verfügt über fünf Geschosse, eine Tiefgarage mit 104 Stellplätzen sowie 39 Außenstellplätzen. Der Standort des Objekts zählt zum östlichen Teilmarkt München-Zamdorf, dem Sitz namhafter Unternehmen wie der Süddeutschen Zeitung oder Vodafone. Die Lage überzeugt insbesondere durch ihre erstklassige Anbindung an den überregionalen Verkehr sowie an den öffentlichen Personennahverkehr. Die Auffahrt zur Autobahn A 94 zwischen dem Messegelände und dem Stadtzentrum München liegt in unmittelbarer Nähe. Die S-Bahn-Haltestelle Berg am Laim ist nur 1 Kilometer, die Trambahn-Endhaltestelle Steinhausen nur gut 400 Meter entfernt.

Die ZITiS - "Zentrale Stelle der Informationstechnik im Sicherheitsbereich" - ist nach eigenen Angaben Bestandteil der Cyber-Sicherheitsstrategie für Deutschland. Sie ist eine Forschungs- und Entwicklungsstelle und soll Expertise in technischen Fragestellungen mit Cyberbezug für die Sicherheitsbehörden des Bundesinnenministeriums abdecken.