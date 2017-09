Was ist Erfolg? Erfolg ist, gesteckte Ziele zu erreichen.

Wer ohne Ziele lebt, kann nicht erfolgreich sein, denn er weiß nicht, ob er einen Erfolg für sich verbuchen kann!"Überall lauern Wegweiser.Das Ziel musst du selber kennen."Werner HorandWerden Ziele erreicht, sind Menschen automatisch erfolgreich. Ob dies in der täglichen Praxis auch gelingt, hängt von der richtigen Vorgehensweise ab, die schon mit der Zielmethodik beginnt.Definieren Sie Ihre Ziele!Ziele als LebenskonzeptDefinieren Sie Ihre Ziele so klar wie möglich!Planen Sie entsprechende Maßnahmen, um Ihre Ziele zu erreichen!Setzen Sie diese Maßnahmen in die Tat um!Kontrollieren Sie regelmäßig, ob Sie Ihre gesteckten Ziele erreicht haben!Denken Sie daran:Aufgaben von heute sind Erfolge von morgen!Warum brauchen Sie überhaupt Ziele?Wieso braucht "man" eigentlich Ziele?Warum soll der Mensch Ziele haben?Was sind Ziele für die Führung eines Unternehmens?Warum sind Ziele im Allgemeinen sinnvoll?Ohne Ziele gibt es keinen Plan.Keine Messung von Zielen bewirkt Unzufriedenheit.Der Erfolg wird durch Ziele messbar.Klare Ziele schaffen Identifikation.Die Mitarbeiter werden durch Ziele motiviert.Jeder weiß, was von ihm erwartet wird.Ziele helfen, sich einzuschätzen und Ideen zu entwickeln.Ziele werden gebraucht, damit die richtigen und wesentlichen Dinge getan werden.Ziele ermöglichen Rahmenbedingungen, um Fortschritte festzulegen.Mit Zielen ist der eigene Standort zu bestimmen.Mit bekannten Zielen kann Arbeit besser gesteuert und geleistet werden.Das Ziel bezeichnet den zukünftigen Zustand einer Idee oder Vision.Die Erreichung dieses Zustandes ist wünschenswert, lohnend oder notwendig.Formale Anforderung eines ZielsOrientieren Sie sich an den folgenden 7 Ws:WAS soll erreicht werden?WIE VIEL soll erreicht werden?WIE soll das Ziel erreicht werden?WER soll das Ziel erreichen?WANN soll das Ziel erreicht sein?WO soll das Ziel erreicht werden?WARUM soll das Ziel erreicht werden?Gesteckte Ziele formulierenGesteckte Ziele ...... müssen klar und deutlich formuliert werden.... sollen WARUM und WIE erreicht werden.Ziele sind Antreiber jeglichen Handelns. Sie sind Motivatoren, die den Leistungsgrad unserer Aktivitäten bestimmen.Je realistischer, klarer und eindeutiger eigene Ziele formuliert sind, desto größer ist die Aussicht, die gesteckten Ziele zu erreichen.Als Grundsatz gilt:Ein Ziel muss messbar, realistisch und schriftlich geplant sein!Beispiele:Nicht: "Ich will meine Arbeit besser planen."- sondern:"Ich werde jeden Morgen bei Arbeitsbeginn 5 bis 10 Minuten Zeit aufwenden, um einen schriftlichen Tagesplan zu formulieren."Nicht: "Ich werde mehr delegieren."- sondern:"Die Arbeit A wird künftig von Herrn B erledigt, die Arbeit C gebe ich an Frau D ab und werde nur noch notwendige Erledigungskontrollen durchführen."Der häufigste Fehler bei der Zielplanung besteht in einer ungenauen und unkonkreten Formulierung gewünschter Ziele. Daher kann der Weg zu diesen Zielen nicht gefunden werden:Wer das Ziel nicht kennt, der kann den Weg nicht finden!



Bildinformation: Ziele