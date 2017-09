Werbepräsente, die sich sehen lassen können.

Thomas GrahUSB-WerbeprodukteFriesenweg 1533689 BielefeldBielefeld, 20.September 2017PressemitteilungWerbepräsente, die sich sehen lassen können.Kleine Stückzahlen und kurze Lieferzeiten.USB-SticksAls Werbegeschenk erfreuen sich USB-Sticks bei Zielgruppen jeden Alters großer Beliebtheit. Sie werden nicht nur als Datenträger, sondern besonders gerne in Verbindung mit dem Autoradio genutzt.Ob als klassischer USB Stick, platzsparende USB-Card oder USB-Kugelschreiber - die innovativen Datenspeicher mit leistungsstarken Speicherchips verwandeln jedes moderne Autoradio schnell zur eigenen Musikbox. und sind immer sichtbare, langlebige Werbeträger mit praktischem Nutzen.Powerbanks - externe Energieversorgung für Mobilgeräte.Powerbanks machen die mobilen Endgeräten (Smartphone, Tablet, Laptop) Ihrer Kunden von jeder Stromversorgung unabhängig und bieten reichlich Platz für Ihre Werbebotschaft.Kugelschreiber - der klassische Werbeträger.Elegant und farbenfroh passen hochwertige Kugelschreiber perfekt zu Ihrer Corporate Identity. Wir personalisieren Kugelschreiber mittels modernster Technik mit Gravur und Vollfarbdirektdruck.Schlüsselanhänger - in massiver Metallausführung.Wir haben die passenden Schlüsselanhänger für jeden Anlass - von luxuriösen Metallausführungen bis zu jeder erdenklichen Sonderform.PersonalisierungOb Firmenlogo, Farbfoto oder Werbebotschaft, alle Produkte können, je nach Modell, mit einem Vollfarbdruck oder Lasergravur personalisiert und nach Ihren Wünschen individuell gestaltet werden.Ihre Kunden freuen sich über ein Geschenk, das nützlich ist und Spaß macht.Ob am Arbeitsplatz oder im privaten Umfeld, attraktive Werbepräsente, die täglich verwendet werden, bringen Ihr Unternehmen und Firmenlogo immer wieder positiv in Erinnerung.Die Nähe zu unseren Lieferanten ermöglicht, auch bei kleineren Mengen, Herstellungszeiten von 5 Werktagen.Unsere Waren und Angebote finden Sie auf unseren Webseiten unter www.usb-werbeprodukte.de Thomas GrahUSB-WerbeprodukteFriesenweg 1533689 BielefeldTel.: 0 52 05 / 10 53 20E-Mail: service@usb-werbeprodukte.de



Bildinformation: exklusive USB-Sticks