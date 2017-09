Stromanbieterwechsel: Die Preisgarantie hat ihre Tücken

Mit einer Preisgarantie soll sich der Stromkunde vor steigenden Energierechnungen schützen. Das Angebot hört sich gut an und doch sind einige Versprechen nicht das, was sich der Kunde davon erhofft.—————————————————————————————————————Der Blick ins Kleingedruckte zeigt, dass die Preisgarantie ihre Tücken hat. Hier findet sich oft eine lange Liste von Fällen, für die diese sogenannte Garantie eben nicht gilt. Die Sonderfälle betreffen keine Kleinigkeiten, denn ausgenommen sind häufig alle Steuern, Umlagen und Abgaben, ebenso die Netzentgelte. “Der Verbraucher sieht meist nicht auf den ersten Blick, dass es sich dabei um den größten Teil des Preises handelt”, erklärt Linda Marie Holm, Energieexpertin beim Strom Report.Nur noch 19% des Strompreises hat der Energieversorger selbst in der Hand, denn das ist der Anteil, den er für die Energiebeschaffung und Vermarktung bekommt. Die verbleibenden 81% teilen Netzbetreiber und Staat untereinander auf, wobei der Staat mit 55% für Steuern, Umlagen und Abgaben den größten Anteil erhält. [Zusammensetzung des Strompreises: https://1-stromvergleich.com/strom-report/strompreis/]Erhöhen sich also diese Teile des Strompreises, können die Versorger diese Kosten an ihre Kunden weiterreichen – trotz vermeintlichem Festpreisversprechen. Diese Nettopreisgarantien, eingeschränkten Preisgarantien oder Preisfixierungen sind inzwischen gängige Praxis.Obwohl die Stabilitätszusage oft nicht einmal für die Hälfte des Endkundenpreises gilt und Tarife mit Preisgarantie oft nicht die günstigsten sind, rennen die Kunden den Anbietern die Türen ein, denn die Strompreise sind in den vergangenen 10 Jahren um stolze 50% gestiegen. Die Energie-Experten vom Strom-Report haben nun das zweite Jahr in Folge die Höhe der Preisgarantien in den Vergleichsrechnern untersucht. “Das Ergebnis ist aus Kundensicht eher bescheiden”, kommentiert Holm.VOLLE PREISGARANTIEBei den Top-20-Stromtarifen in den Ergebnislisten der Vergleichsrechner wurde nur von einem einzigen Anbieter die volle Preisgarantie angeboten.NETTOPREISGARANTIE3 der 20 untersuchten Stromanbieter garantierten eine Netto-Preisstabilität und sichern damit einen unveränderlichen Kostenanteil von 77% zu.Diese Preisgarantie schließt alle Preisbestandteile, wie die Energiekosten, die Netzentgelte, Umlagen und Abgaben ein. Änderungen der Mehrwertsteuer und Stromsteuer sind nicht inbegriffen.EINGESCHRÄNKTE PREISGARANTIEAm häufigsten wurde die eingeschränkte Preisgarantie angeboten. Dieses Versprechen gaben drei Viertel der Anbieter [75%]. Diese eingeschränkte Preisgarantie [auch Preisfixierung] ist auf den Energiekostenanteil sowie die Netzentgelte begrenzt, schließt aber alle Steuern, Abgaben und Umlagen aus. Damit gilt das Stabilitätsversprechen für weniger als die Hälfte des Strompreises [45%]. Bei Änderungen des Kostenblocks Steuern & Abgaben [z.B. EEG-Umlage] können die Preise vom Versorger angepasst werden.ENERGIEPREISGARANTIEBei der Energiepreisgarantie wird nur der Energiekostenanteil des Gesamtpreises garantiert. Änderungen bei Netzentgelten oder im Bereich der Steuern und Abgaben können vom Stromanbieter an den Kunden weitergegeben werden. Einer von 20 Anbieter versprach die Stabilität der reinen Beschaffungskosten. Diese Stabilitätszusage gilt nur für 19% des Preises.FAZITKunden sollten sich aber darüber im Klaren sein, dass die meisten Preisgarantien oft nur für einen Teil des zu zahlenden Kilowattstundenpreises gelten. “Wer seine Einsparmöglichkeiten beim Strom optimal nutzen möchte, sollte das Kleingedruckte aufmerksam lesen”, gibt Holm mit auf den Weg.—————————————————————————————————————Aktuelle Informationen zu den Preisgarantien:https://1-stromvergleich.com/preisgarantie/Methodik:Die Bonuszahlungen wurden vom Strom-Report für den Durchschnittshaushalt mit einem Jahresverbrauch von 3.500 kWh aus 2 Vergleichsrechnern [TopTarif, Check24] für die 10 größten Städte in Deutschland ermittelt [KW 35 2017].



Bildinformation: Preisgarantien bei Stromtarifen 2017