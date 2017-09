HUDORA macht den Weltkindertag in Remscheid bunter

Remscheid, 19. September 2017. „Kindern eine Stimme geben“ – das ist das Motto des diesjährigen Weltkindertages. HUDORA, führendes Unternehmen für Sport-, Freizeit- und Fitnessprodukte und andere Remscheider Einrichtungen und Vereine wollen ihnen nicht nur eine Stimme geben, sondern auch Spaß schenken. Beim Familien- und Kinderfest auf dem Remscheider Rathausplatz am kommenden Sonntag, 24. September, wartet von 13 bis 18 Uhr an 34 Ständen ein kunterbuntes Spiel-, Bastel- und Bewegungsprogramm auf die Besucher. Eine HUDORA Hüpfburg wird zum Toben und Ausgelassensein einladen, und wer sich zwischendurch „stärken“ möchte, tut das mit Popcorn – und vollbringt damit eine gute Tat. Denn den Erlös aus dem Verkauf spendet HUDORA an "Möhrchen", den Förderverein Mahlzeiten in Remscheider Schulen e.V.. Apropos Spende: Kinder und Jugendliche können sich auch über je fünf neue Longboards und Big Wheel Scooter freuen. Die übergibt das HUDORA Team am Sonntag an die AGOT, die Arbeitsgemeinschaft offene Kinder- und Jugendarbeit Remscheid.HUGODROM-Gutscheine für alle BesucherUnd es gibt noch einen Grund, warum sich der Besuch des Remscheider Kinderfestes am Sonntag für alle lohnt: HUDORA verteilt Gutscheine für das HUGODROM, dem ersten Indoor Action Park, direkt am Remscheider Firmensitz. Seit seiner Eröffnung im Mai ist das HUGODROM ein Anlaufpunkt für alle, die Bewegung lieben und zu jeder Jahreszeit, bei jedem Wetter aktiv sein wollen. Die Hüpfburg gehört dazu genauso wie eine professionelle Skaterbahn oder eine Kletterwand. Sogar auf einer 160 Quadratmeter großen Kunsteisbahn kann man seine Runden oder Pirouetten drehen.„Den Remscheider Weltkindertag zu unterstützen, ist für uns eine Herzenssache. Klar sind wir dabei, wenn es darum geht, für Spaß und Bewegung von Kindern zu sorgen – gerade an diesem Tag, der Kinder und ihre Bedürfnisse in den Mittelpunkt stellt“, sagt Benjamin Walter, Marketingleiter von HUDORA.Der Weltkindertag geht auf eine Initiative der Vereinten Nationen aus dem Jahr 1954 zurück und hat zum Ziel, jedes Jahr auf die Situation und die Bedürfnisse von Kindern weltweit aufmerksam zu machen.



Bildinformation: HUDORA GmbH