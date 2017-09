VITO Frittierölfilter - Messeneuheiten zur Anuga 2017

"Im Küchenalltag sind Qualität und einfache Handhabungbesonders wichtig, und genau das bietet VITO seinen Kunden schon seit Jahren - insbesondere mit diesen neuen VITO®Frittierölfiltern"- Alexander Schauf, Gesamtvertriebsleiter VITO AGAuf der Anuga 2017 (Halle 7.1 Korridor A, Stand 108) präsentiert die VITO AG zwei Neuheiten: Den portablen VITO® 50 und VITO® 80.Größtmöglicher Kundennutzen, Qualitätssicherung und Innovation werden im Hause der VITO AG besonders groß geschrieben - dafür ist die VITO®-Produktlinie bereits seit über 15 Jahren weltweit durch ihre Frittierölfilter und Öltester bekannt und mehrfach ausgezeichnet.Die Mehrwerte eines VITO Frittierölfilters liegen auf der Hand:-Frittierölersparnis von bis zu 50%-Verbesserter Geschmack und Qualität-Weniger Arbeitsaufwand rund um die FritteuseDie Handhabung und die Technik des neuen VITO® 50 & VITO® 80 wurden stark verbessert und machen Sie zu den besten Geräten in ihrer Klasse - alles absolut HACCP konform.Beim neuen VITO® 50 wurden Größe und Gewicht optimiert. Die Partikelaufnahme wurde gesteigert auf 1,3 KG und er bekam das neue Touchpanel, um die Handhabung noch einfacher & angenehmer zu gestalten.Der neue VITO® 80 glänzt besonders durch seine verbesserte Partikelaufnahme. Der VITO® 80 kann jetzt 2,5 KG Partikel aufnehmen. Der Durchsatz wurde durch die neue Doppelrotortechnologie deutlich verbessert - bei einem 20 Liter Becken wird das Frittieröl fast 15 mal vollständig durch den Filter gepresst. Zusätzlich wurden zwei duale Grobpartikelfilter in das Gerät implementiert, um dessen Effizienz noch weiter zu steigern. Abgerundet wird das alles ebenfalls durch das neue Touchpanel, welches auch auf dem neuen VITO® 50 zu finden ist.Auf der Anuga stellt die VITO AG dem HoReCa-Sektor die neuen VITOs vor, mit denen wieder einmal neue Maßstäbe im Bereich der Frittierölfiltration gesetzt werden. Egal ob Imbissbude, Hotel oder Franchisekette - VITO hat für jede Anforderung das richtige Gerät. Alles wird teurer, auch Frittieröl und mit dem VITO® Frittierölfilter bietet die VITO AG eine einfache, hygienische Frittierölfiltration, mit der man bis zu 50% seiner Kosten einsparen kann. Im Januar wurden der VITO® 80 und der VITO® XM von einer deutschen Fachzeitschrift zum Produkt des Monats gekürt.Aber auch die Themen Umweltschutz und Nachhaltigkeit sind in den letzten Jahren immer wichtiger geworden. Die letzten Messen haben gezeigt, dass dies kein einfacher Trend ist. Bei VITO® spielt dieser "grüne" Gedanke schon seit über 15 Jahren eine Rolle: VITOs sind lebensmittelecht und die Partikelfilter sind komplett biologisch abbaubar.Für jeden Interessierten, bietet die VITO AG eine Demonstration in der hauseigenenKüche an. Einfach unter 0800 3050777 anrufen oder eine Mail an info@vito.agschicken.



Bildinformation: Der neue VITO 50 & 80