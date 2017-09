Neuerscheinungen im Karina-Verlag

Es gibt wieder neue Literatur für Groß und Klein im Karina-Verlag! Jetzt kaufen oder vorbestellen! Stöbern lohnt sich!Literatur für Erwachsene:NIEMALS OHNE LIPPENSTIFT„I bin do ned dement!“ Für die immer lebenslustige und humorvolle Tante Elfie ist es absolut nicht einzusehen, dass sie plötzlich Hilfe im täglichen Leben brauchen soll. Sie liebt attraktive Männer, ihren Lippenstift und den Grünen Veltliner. Dass sie mittlerweile recht wunderlich geworden ist, bemerkt sie nicht.Als letzte noch verbliebene Blutsverwandte verbringt ihre Großnichte im Laufe von einigen Jahren unzählige Stunden an der Seite der Tante Elfie; in guten, wie in schlechten Zeiten.Humorvoll erzählt die Autorin über ihre manchmal skurrilen Erlebnisse mit der Tante und deren Demenzerkrankung und gibt dabei humorvolle Einblicke in ein langes und erfülltes Leben.Im Buch befindet sich auch ein Fotoaslbum der Tante Elfie und aufgrund ihrer stark mit Wienerisch geprägten Ausdrucksweise, ein kleines Wörterbuch für "Einsteiger" in die Wiener Mundart.Ein Einblick ins Buch mit dem Vorwort:Das Schreiben dieses Buches war Herausforderung und Freude zugleich. Herausforderung, weil mich die mit meiner Tante Elfie erlebte Zeit über weite Strecken an die Grenze meiner Belastbarkeit führte und das tiefe Eintauchen in die Erinnerung an diese schwierige Phase meines Lebens noch Unverdautes zutage förderte. Andererseits gab es mir die Gelegenheit, auch die schönen und lustigen Erinnerungen aus dem Gedächtnispalast hervorzuholen und mich daran zu erfreuen. Dadurch ist es mir gelungen, Tante Elfie als die in meiner Erinnerung zu behalten, die sie war: Eine lebenslustige, humorvolle und unbescheidene Frau, die alles von ihrem Leben forderte.Einige von Ihnen werden sich beim Lesen ein bisschen mit mir identifizieren, denn so mancher hat in seiner Familie oder im Bekanntenkreis einen Menschen, dessen Geist langsam schwindet; sei es nun durch Alzheimer oder, wie im Fall der Tante Elfie, durch Demenz. Es ist nicht immer einfach, mit einer solchen Situation umzugehen, und oft hat man keine Ahnung, was das Beste für den Betroffenen wäre. Trotz aller Schwierigkeiten, mit denen Sie gerade kämpfen mögen, kann ich nur raten, den Humor nicht zu verlieren. Ich wünsche Ihnen von Herzen, dass Sie – falls Sie gerade bis zu den Ohren in solch einer Herausforderung stecken – nicht verzweifeln, sondern über vieles herzlich lachen können.Nach langer Überlegung, ob es Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, auch wirklich zumutbar sei, entschied ich mich letztlich doch dafür, die Sprache der Tante im Wiener Dialekt zu schreiben, weil sonst Essenzielles von ihrer Persönlichkeit verloren gegangen wäre. Um den Nichtwienern das Verständnis zu erleichtern, findet sich im Anhang eine kleine Einführung in den Wiener Dialekt und es könnte von Vorteil sein, diese zu lesen, bevor Sie sich an die eigentliche Geschichte heranmachen. Ich bin überzeugt, dass Sie so den Wiener Dialekt bereits nach ein paar Seiten gut lesen und verstehen können.Vergessen Sie nicht darauf: »Humor ist, wenn man trotzdem lacht!«HerzlichstKarina MoebiusErscheinungstag: Ende September 2017WIR BAUEN EINE BRÜCKE - Zusammen sind wir stärker›Pflege‹ ein Thema, an dem fast niemandvorbeikommt.Es wird höchste Zeit, dass sich etwas ändert!Anstatt gegeneinander zu arbeiten, haben WIRein Miteinander beschlossen. Eine Brücke gebaut,von pflegenden Angehörigen zu beruflichPflegenden, denn zusammen sind wir stärker.Ungeschönt schildern wir einen Teil unserertäglichen Kämpfe. In Texten und lyrischer Formzeigen wir auf, warum sich etwas ändern muss.Lesen sie ebenfalls, warum, wo und wie einigevon uns auch außerhalb ihre Umfeldes aktivgeworden sind.Wunderbare Autoren und Illustratorenunterstützen dieses außergewöhnliche Buchmit ihren Texten und Illustrationen.Der gesamte Verkaufserlös geht an eine Stiftung,die sich für die Belange von pflegenden Angehörigeneinsetzt: »Wir! Stiftung pflegender Angehöriger«Damit geben wir etwas für diesen Einsatz zurück.Für Vorbestellungen übernehmen wir die Versandkosten. Bitte bei Versand daher "Selbstanholung" anmerken, dann wird der Preis ohne Versandkosten berechnet. Danke.DIE UNGLAUBLICHE GESCHICHTE DES MICHAEL MOREAUEs hat ihm niemand ein Leben im Rosengarten versprochen …Alkoholexzesse, unerfüllte Liebe, Dramatik, Hass, Verzweiflung, Hoffnung, Wünsche, Träume – und Scherbensplitter in enttäuschten Herzen. Was bleibt am Ende?Michael Moreau schildert in seiner unter die Haut gehenden Biografie mit schonungsloser Ehrlichkeit die Geschichte eines durch schicksalhafte Wechselfälle unglaublich bewegten Lebensweges.Eine berührende Erzählung, wie sie nur das Leben selbst schreiben kann.KASDEYA - ein magischer RomanEin kleiner Laden – in einer kleinen Gasse ...Mit dem Geschäft übernimmt die neue Besitzerin nicht nurdas Objekt und das Angebot, sondern auch gleich die Stamm-kundschaft. Doch noch etwas bekommt sie dazu. Etwas, mitdem sie nicht gerechnet hat und das sie nicht in den Griff zubekommen scheint.Aber wer – oder was – ist Kasdeya? Fluch oder Bedrohung?Freund oder Feind? Oder einfach nur das Böse selbst?Sarah ist hin und hergerissen zwischen zwei Welten, versuchtzu verstehen, dass es mehr als fünf Sinne gibt. Neben all demNeuen was über sie hereinbricht, tauchen immer wieder neueFragen auf und jede gefundene Antwort bringt mehr Unglaublicheszum Vorschein.Gibt es Parallelwelten und können wir Kontakt zu diesen aufnehmen?Wenn man bedenkt, dass der Mensch nur 5 Prozent seines Potentialsausschöpft, so kann es Dinge zwischen Himmel und Erde geben,die wir uns nicht erklären können. Aus quantenphysischer Sicht istalles Energie.Wieso sollten Gedanken nicht in Frequenzen schwingen können,die jeder Mensch hören kann?Literatur für Kinder:KATHY, DAS FRECHE SCHLOSSGESPENST AUF BESUCHKathy, die ja wirklich frech ist und alle Gäste und das Personal im Schloss Freiland auf Trapp hält, bekommt eine Einladung.Aber keine gewöhnliche, sondern eine von der Geistergräfin aus Fischamend persönlich. Kathy soll mit ihr eine historische Reise in die Vergangenheit unternehmen und bei der Gelegenheit auch die Orte Schwechat und Bruck an der Leitha besuchen.Es braucht nicht all zuviel Überredungskunst und schon fliegt das Schlossgespensterfräulein mit dem Hang zu Vanillezucker, auf dem Geisterpferd der Gräfin durch die nächtliche Luft.Viele Abenteuer und interessante Orte erlebt sie dann und begegnet aufregenden Menschen aus der Vergangenheit und aus dem Jetzt. Der Spaß ist gesichert und ein Lesevergnügen für Kinder und Erwachsene garantiert.Das Buch erscheint Ende September 2017.Vorbestellungen sind bereits möglich.DER SCHATZ AUS DER TRUHEGrüne Kreide ist nicht immer das, wonach sie aussieht, vor allem dann nicht, wenn sie sich unversehens in Nebel auflöst.Vier Jugendliche erleben durch sie wundersame Dinge. Sie stellen fest, dass auch Märchen ihren normalen Alltag besitzen, reisen rückwärts in die Zeit und machen die Erfahrung, dass so manche Überlieferung fragwürdig ist.Eins allerdings bleibt wahr – in jeder Legende steckt ein Körnchen Wahrheit. Langweilig sind dagegen Reisen in die Zukunft, denn worauf sollte man noch gespannt sein, wenn man schon alles weiß?Gelegentlich jedoch sind Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft so dicht ineinander verwoben, dass selbst ein wacher Verstand den Durchblick verliert.Erscheinung: Anfang Oktober 2017FLORENTINO FRAGT NACH "BRANDMELDEANLAGE", ein Brandschutzkinderbuch„Aaaahhhh, verdammt! Warum müssen diese Dinger immer so laut sein?“ Florentino war wieder mal erschrocken, als der Rauchmelder seinen Dienst versah und lospiepste, weil Markus das Frühstück auf dem Herd vergessen hatte. Die Feuerwehrmaus – wie immer sehr neugierig – geht zusammen mit Markus der Frage nach, wie ein Rauchmelder funktioniert.Aber wie schützt man eine Schule oder ein Krankenhaus? Denn da wäre ein einzelner Rauchmelder nicht ausreichend. Hier schaffte eine elektronische Brandmeldeanlage Abhilfe. Für Markus schon bekannt, aber für die kleine Maus absolutes Neuland. Hier kommt Theo, ein Freund von Markus, ins Spiel, der den beiden eine solche Anlage und ihre Bauteile ganz genau erklärt.Ein spannendes Buch für wissensinteressierte Kinder über Brandschutz, Feuerwehren und vor allem – dem richtigen Umgang mit Feuer.Erscheinungstag: 10.10.2017FLAVIUS UND SEINE NAMEN / FLAVIUS AND HIS NAMES - ein deutsch/ englisches KinderbuchEigentlich heißt der kleine lila Plüschdrache von Lisa ja „Flavius“, trotzdem hat er auch andere Namen. Warum?Erlebt eine seiner Geschichten, und findet selber heraus, warum Lisa und ihr großer Bruder Olaf ihn anders nennen.Gedruckt ist das Werk auf hochwertigen Fotopapier und ausgestattet mit zauberhaften Illustrationen in Farbe.Dieses Hardcoverbuch ist ein "Zauberbuch".Auf einer Seite ist es deutsch, und wenn man es wendet, dann findet sich der komplette Buchinhalt in Englisch.Ein wunderbarer Weg für Kinder und Erwachsene um die Sprache zu üben.Unsere 2.-sprachigen Kinderbücher finden bereits viel Verwendung in Schulen, da das spielerische Lernen immer einen großen Lernerfolg garantiert.Erscheinungstag: 10.10.2017Über den Karina-VerlagGegründet wurde der Karina-Verlag im August 2014 von der Autorin Karin Pfolz. In Anlehnung an den Verein „Respekt für Dich – AutorInnen gegen Gewalt“, dessen Vorstandsvorsitzende sie ist.Jedes publizierte Buch des Verlages, jede CD, jedes Kunstwerk, unterstützt die Gewaltopferhilfe in Österreich. Außerdem veranstaltet „Respekt für Dich“ und der Karina-Verlag laufend Workshops an Schulen, zu den Themen Gewaltvermeidung, Mobbing, Mentortraining bei Lernproblemen usw.Jährlich erscheinen einige Anthologien unter dem Titel „Jedes Wort ein Atemzug“, deren gesamtes Honorar an GewaltfreiLeben geht. Daran beteiligen sich inzwischen über 1.200 AutorInnen weltweit.Für den Karina-Verlag und alle unsere Künstlerinnen und Künstler gilt immer:„Jedes Buch ist eine Träne weniger“.©byChristine Erdic



