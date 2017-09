Lehrreiche und unterhaltsame Literatur für Kinder

Vor allem Literatur für Kinder sollte mit Bedacht ausgewählt werden! Spaß und Lernen ist eine Plattform für Buchvorstellungen, spezielle Literaturempfehlungen, sowie Beiträge zu den Themen Bildung, Erziehung und Medien.Kasimirs Zauberwelt: Das Zauberbuch für LeseanfängerLernen ist nicht so leicht. Darum hat Kasimir sich etwas für Euch ausgedacht.Der Zauberlehrling nimmt Euch mit zu seinen ersten Zauberstunden. Holt gemeinsam mit ihm Medizin für Zaubermeister Odulin, gestaltet Euren eigenen Zauberwald, vertreibt die bösen Trolle aus der Burg, und fiebert bei Kasimirs letzter Prüfung mit.Zu jeder Geschichte gibt es in diesem Buch Lesekärtchen, Rätsel und Malbilder.Ein interaktives Lesebuch zum Erlernen sinnerfassenden Lesens, das auch noch riesigen Spaß macht ...Autorin: Marieluise DraxlerHerausgeberin: Karin PfolzFormat: TaschenbuchSeitenanzahl: 56 SeitenFormat: A4Verlag: Karina-VerlagAuflage: 1 (2017)Sprache: DeutschISBN: 978-3961113835Altersempfehlung: Ab 5 JahreDer kleine Stern Marlou und seine FreundeDer kleine Stern Marlou und seine Freunde unterhalten sich in siebzehn berührenden Kurzgeschichten mit farbenfrohen Illustrationen über das Leben, die Menschen, die Tiere und die Umwelt. In diesen modernen Umweltmärchen will der Kleine stets vom Großen wissen, weshalb bestimmte Dinge auf der Welt passieren. Warum versteht es der Mensch nicht, mit Bedacht mit seiner Umwelt umzugehen?Irina Weingartner spricht mit ihren Geschichten große und kleine Menschen an. Sie will sie spielerisch wachrütteln, zum Nachdenken animieren und das Bewusstsein im Umgang mit der Umwelt schärfen.Der Mensch trägt für seinen Planeten, unseren Lebensraum, die Verantwortung. Er muss wieder lernen zu beobachten, wahrzunehmen, zu sehen, zu hören und zu fühlen, um den Tieren und Pflanzen die nötige Achtsamkeit entgegenzubringen.Aus dieser Zuwendung heraus entsteht Freude. Denn der Einsatz für andere – ganz gleich, ob Mensch, Tier oder die Natur - bereitet nicht nur Freude, sondern wird überlebensnotwendig für unseren Planeten.Autorin: Irina WeingartnerIllustratorin: Sandra SiebertHerausgeberin: Karin PfolzFormat: HardcoverSeitenanzahl: 156 SeitenVerlag: Karina-VerlagAuflage: 1 (2017)Sprache: DeutschISBN: 978-3961113910Altersempfehlung: 6 bis 12 JahreOle, der kleine IgelDer kleine Ole lebt mit seiner Mutter und den Geschwistern im Wald. Aber Ole ist der Kleinste und kommt sich sehr unnötig vor - doch dann passiert etwas, wo der kleine Igel seine wahre Größe beweisen kann.Das Buch ist ein "Zauberbuch", wendet man es, so ist das komplette Buch seitenkonform in Englisch. Ein Werk, wo Kinder auch selbstständig ihr Sprachwissen erweitern können.Die Geschichte wird von vielen Illustrationen begleitet ...Autorinnen: Denise Träbing und Karin PfolzIllustratorin: Karin PfolzFormat: HardcoverVerlag: Karina Verlag, Nova MDSeitenanzahl: 44Auflage: 1 (2017)Sprache: DeutschISBN: 978-3961112548Altersempfehlung: Ab 4 JahreDu bist schön, so wie Du bistEin Geschichten- und Malbuch für die Kleinen.Der süsse Marienkäfer ist wahnsinnig unglücklich, dass er nur einen einzigen Punkt hat. Er fühlt sich hässlich und ausgestoßen. Doch er hat Freunde und gemeinsam gehen sie auf die Suche nach Hilfe.Das Buch ist im Riesenformat A4 quer, damit Platz zum mitschauen und zeichnen ist, denn neben den großzügigen Illustrationen finden sich auch Bilder zum anmalen.Das Werk ist ein "Zauberbuch", eine Hälfte ist in Deutsch und wenn man es wendet, ist die zweite Hälfte in Englisch. So können Kinder die Sprache selbst üben.Geeignet für Kinder ab ca. 3 Jahre und für Grundschulen, auch begleitend im Sprachunterricht.56 Seiten im Großformat, besonders stabiles Papier.Autorin: Renate LaufsIllustrator: Kurt ZahnSeitenanzahl: 56 SeitenFormat: TaschenbuchSeitenanzahl: 56 SeitenVerlag: Karina VerlagAuflage: 1 (2017)Sprachen: Deutsch & EnglischISBN: 978-3961112333Mit Nepomuck auf WeltreiseWie funktioniert eigentlich ein Heißluftballon, und wie leben die Eskimos heute? Was passiert, wenn ein norwegischer Kobold auf einen irischen Leprechaun trifft, und was kann man im Karina-Verlag so alles anstellen?Begleitet den lustigen Kobold Nepomuck auf seinen Reisen durch Europa, Asien, Amerika, Afrika und Australien, lernt Menschen, Tiere und verschiedene Kulturen hautnah kennen.Folgt ihm auf den Spuren der Hobbits, und werft mit ihm seinen ersten Bumerang.Die tollsten Abenteuer warten auf euch, denn wo Nepomuck sein Unwesen treibt, da wird es nie langweilig!Mit farbigen Illustrationen und Bildern zum Ausmalen.Autorin:Christine ErdiçIllustratorin: Renate BeckerFormat: HardcoverVerlag: Karina VerlagSeitenanzahl: 140Auflage: 1 (2017)Sprache: DeutschISBN: 978-3961112760Altersempfehlung: Ab 8 bis 12 JahreFlorentino Florian - die FeuerwehrmausDer Brand in einem kleinen italienischen Dorf lässt Maus Florentino auf große Reise gehen. Florentino landet in Deutschland – in einer Feuerwache, die vorläufig sein neues Zuhause wird.Als er die Wache durch Umsicht vor einem Brand bewahrt, wird Florentino zur Feuerwehrmaus. Sein menschlicher Freund Markus lehrt ihn in weiterer Folge alles, was er über die Feuerwehr wissen sollte, um im richtigen Moment auch immer das Richtige tun zu können.Florentinos Abenteuer lädt Kinder wie auch Erwachsene ein, mehr über die Einrichtung Feuerwehr zu erfahren.Unsere Empfehlung:Dieses Buch ist das Herzstück eines Brandschutzerziehungskonzeptes, das voraussichtlich im Spätsommer 2017 auf DVD durch entsprechendes Arbeitsmaterial ergänzt werden wird. Das Buch liegt bereits im Hardcover-Format vor und kann in vollem Umfang genutzt werden. Wir wollen es daher jetzt schon für Unterrichtszwecke und als Prävention von Unfällen im Umgang mit Feuer und gefährlichen Substanzen dringend empfehlen.Autorin:Carolin HachtelFormat: HardcoverVerlag: Karina VerlagAuflage: 1 (2016)Sprache: DeutschAltersempfehlung: 3 - 10 JahreDer liebe Wolf und die traurige HäsinEine unglaublich und spannende Geschichte von einem einsamen Wolf, der sein Leben völlig umkrempelt, nur noch Gutes wünscht und dies auch vorlebt. Von einer traurigen Häsin, die alles verlor, die nur noch Trauer kennt, verzweifelt ist und sich am liebsten nur noch verkriecht. Die irgendwann zufällig an einen völlig fremden - unbekannten Wolf gerät, mit dem sie viele Abenteuer meistert. Das mit reichlich Angst, welche besiegt werden muss.Schließlich gewinnt das Vertrauen, wie alles im Leben Vertrauen braucht ... Erst wesentlich später glaubt sie diesem Wolf und wird durch ihn eines Besseren belehrt. Sie lernen voneinander und bauen sich gegenseitig auf, wollen gemeinsam an das Gute glauben.Unsere Empfehlung:"Der liebe Wolf und die traurige Häsin" erzählt mit einfach-kindgerechten aber feinfühligen Worten eine ganz außergewöhnliche Geschichte. Das Außergewöhnliche an der Erzählung ist die tiefe Freundschaft zwischen zwei Tieren, die sich, ginge es nach der Natur, eigentlich niemals nahekommen dürften, ohne dass das eine dem anderen zur Beute fallen würde.Ganz anders als in der Fabel weichen daher die Charaktere und Rollen der Tiere von allen schablonenhaften Erwartungen ab. Die Annäherung der beiden Protagonisten ist von tief sitzenden Ängsten, großen Anstrengungen und Verhaltensänderungen begleitet. Der Lohn dafür ist eine einzigartige und tiefgründige Partnerschaft.Das Märchen zeigt, dass man durch die Überwindung von gewohnten Mustern ganz neue Lebensschancen erschließen kann. Vertrauen, Freundschaft, die Überwindung von Andersartigkeit und der gemeinsame Glaube an das Gute in der Welt sind die beherrschenden Themen dieses sehr ausdrucksstark illustrierten Kinderbuches.Der Band ist sehr gut zum Vorlesen aber auch für Lesanfänger geeignet, da die Texte genau an den passenden Stellen durch entsprechende Bilder begleitet werden.Autorin: Sonja KabothFormat: GebundenSeitenzahl: 36 SeitenVerlag: Persimplex VerlagAuflage: 1 (2013)Sprache: DeutschISBN: 978-3864401466Altersempfehlung: 6 bis 12 JahreImmer diese Menschen„Was denkt der eigentlich von mir? Ich bin doch nicht blöd, sondern passe schon selbst auf mich auf.“ Der Goldhamster wünscht sich mehr Auslauf. Außerdem will er am Tag in Ruhe schlafen.In sechs kurzen Geschichten für Erstleser erzählen Goldhamster, Wellensittich, Pony, Katze, Hund und Frosch von ihrem Leben. Nicht immer sind sie von den Menschen begeistert. Manchmal reißen sie auch aus und erleben Abenteuer. Sie sind nämlich kein Spielzeug, sondern Lebewesen mit eigenen Wünschen.Unsere Empfehlung:Annette Paul verleiht Haustieren, die vor allem bei Kindern sehr beliebt sind, eine Stimme, indem sie die Geschichten aus der Sicht von Hamster, Sittich, Katze, Pony, Hund und Frosch erzählt. Dadurch wird das Verständnis für diese kleinen Mitbewohner und für einen artgerechten Umgang mit Tieren im allgemeinen vertieft.Nicht immer läuft das Zusammenleben zwischen Menschen und Tieren reibungslos ab. Tiere werden oft aus Gedankenlosigkeit zu Verhalten genötigt, die wir ihnen aufzwingen, auch wenn es grundsätzlich gut gemeint ist. Wenn man z.B. einen Hamster nach belieben knutscht und in der Gegend herumschleppt bekommt er Angst und wird bei nächter Gelegenheit das Weite suchen und sich in einem Versteck verkriechen.Die Botschaft ist: Tiere können viel Freude bereiten, aber wir müssen lernen, dass sie ihre eigenen Bedürfnisse haben niemals als "lebendigen Spielzeuge" missbraucht werden dürfen.Die Geschichten sind sehr liebevoll aufbereitet, in einer kinderechter Sprache verfasst und werden durch professionelle Illustrationen ergänzt.Wir empfehlen das Buch daher allen Eltern, deren Kinder selbst Haustiere besitzen oder sich Lebewesen in ihrer Umgebung wünschen, für die sie dann auch die Verantwortung übernehmen sollen.Autorin: Annette PaulIllustratorin: Krisi Sz.-PöhlsFormat: TaschenbuchSeitenzahl: 60 SeitenVerlag: Books on DemandAuflage: 1 (2015)Sprache: DeutschISBN: 978-3738659856Altersempfehlung: 6 bis 10 JahreGeschichten aus dem Reich der Hexen, Elfen und KoboldeDieses Buch lädt den Leser mit seinen märchenhaften und lehrreichen Geschichten aus dem Reich der Hexen, Elfen und Feen zu einer Reise in die bunte Welt der Fantasie ein. Mit seinen lustigen Ausmalbildern ist es für Kinder ebenso geeignet wie für all jene, die im Herzen jung geblieben sind.Unsere Empfehlung:Christine Erdiçs "Geschichten aus dem Reich der Hexen, Elfen und Kobolde"begleiten uns auf eine aufregende Reise in eine fremde, kleine und fantastische Welt. Die Geschichten wurden hauptsächlich für Kinder geschrieben, doch kann man auch als Erwachsener diese Reise genießen, wenn man sich einen Hang zum Träumen bewahrt hat.Die liebevollen und detailreichen Beschreibungen werden durch altersgerechte Illustrationen ergänzt, welche die jungen Leseanfänger beim Erfassen der Texte unterstützen.Ein kurzweiliges Buch mit viel Magie und übernatürlichen Helden, ideal zum selbst lesen und vorlesen!Autorin:Christine ErdiçFormat: TaschenbuchSeitenzahl: 80 SeitenVerlag: Books on DemandAuflage: 1 (2014)Sprache: DeutschISBN: 978-3735790729Altersempfehlung: 5 - 8 JahreEin Kater ist kein SofakissenAls er sehr jung war, hat er auf den Namen Miezmiez gehört. Damals war er noch winzig klein. So klein wie eine Knackwurst mit Schwänzchen. Er hatte vier Geschwister und wohnte in einem Kuhstall mit fünf Kühen und zwei Kälbern. Das war eine schöne Zeit.Später kam er zu einer alten, sehr dicken Frau. Die hat ihn mit Schokolade, Reisauflauf und Aprikosenknödeln gefüttert, bis er runder und praller war als das rundeste und prallste Sofakissen...Unsere Empfehlung:Der Protagonost in dieser Erzählung ist ein Kater, der eigentlich niemandem gehören möchte und seine Freiheit zurück haben möchte. Die Geschíchte ist in einem sehr trockenen, aber überaus witzigen und humorvollen Stil geschrieben.Eine Frage drängt sich nach der Lektüre des Buches ziemlich sicher auf: Sollte man die Anderen nicht doch selbst entscheiden lassen, was für sie gut ist?Das Werk ist eine absolut empfehlenswerte Lektüre von einer der bekanntesten Kinderbuchautorinnen des deutschen Sprachraums, die sich gerne selbst als "wütendes Kind" bezeichnet.Auch diese Geschichte vom "zwangsbeglückten" Kater trägt gewiss dazu bei, das kritische Denken und den Widerspruchsgeist gegen unhaltbare Zustände bei unseren jungen Leserinnen in konstruktiver Weise zu schulen.Autorin:Christine NöstlingerFormat: Gebundene AusgabeSeitenzahl: 64 SeitenVerlag: Oetinger VerlagAuflage: Auflage: 4 (1997)Sprache: DeutschISBN: 978-3789105333Altersempfehlung: 6 - 8 JahreWillkommen bei Spaß und LernenUnsere Plattform "Spaß und Lernen" bietet Platz für Buchvorstellungen, spezielle Literaturempfehlungen, sowie Beiträge zu den Themen Bildung, Erziehung und Medien. Lese- und Hörproben geben Einblick in unsere eigenen Werke und in das Schaffen von anderen. Unter dem Slogan "Motivation durch Vielfalt" wollen wir durch die Präsentation und Entwicklung unterschiedlicher Druckwerke und digitaler Medien den Spaß am Lernen und Lesen fördern.Autoren, Blogger, Entwickler von Arbeitsheften, Kopiervorlagen und Lernsoftware sind herzlich eingeladen, ihre Beiträge und Materialien auf unserer Plattform zu präsentieren.Darüber hinaus bietet "Spaß und Lernen" einen Überblick über das weite Spektrum an Kinder- und Jugendliteratur, das die zahlreichen Autor/innen von Karina Verlag geschaffen haben.Ein weiterer Teil beinhaltet Buchempfehlungen mit Themenschwerpunkten, wobei herausragende Werke der internationalen Kinder- und Jugendliteratur, aber auch spezielle Buchempfehlungen für Erwachsene vorgestellt werden.Mehr Buchtipps unter©byChristine Erdic



Bildinformation: Frau Christine Erdiç