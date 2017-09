Designer-Ehre für Fichtenplatte

Die VITA Naturholzplatte aus den elka Holzwerken wurde für den German Design Award nominiert. Die Design-Auszeichnung führen nur "innovative Produkte oder Projekte, die wegweisend in der deutschen und internationalen Designlandschaft" sind. So verlangt es die Jury. Autos und Stapelstühle wurden bereits für den angesehenen Preis nominiert, E-Bike-Kleidung und ein Expo-Pavillon. Und nun auch die VITA Naturholzplatte .Wohlgemerkt: Es geht hier nicht um ein Möbelstück, nicht um besonders raffinierte Holzverbindungen, nicht um ein Projekt im Bereich der Innenarchitektur. Sondern tatsächlich um eine schlichte Holzplatte. Genauer: eine mehrschichtige Fichtenholzplatte in den Qualitätsstufe AB/B und B/C.Was macht die VITA Naturholzplatte so aufregend, dass die Jury sie in den Kreis der Nominierten aufnimmt? - Es sind dieselben Kriterien, die auch für ein gutes Design von Autos, Möbeln oder Kleidung gelten: überzeugende Lösungen in den Bereichen Funktion, Optik und Nachhaltigkeit. "Die Platte ist vielseitig einsetzbar, optisch sehr hochwertig und schadstoffarm", fasst Dagmar Hilden-Kuntz, Marketingleiterin der elka Holzwerke, die Produktvorteile zusammen.Vielseitig einsetzbar ist die VITA-Platte, weil sie den Emissionsanforderungen einer Möbelplatte ebenso wie den statischen Ansprüchen einer Bauplatte entspricht. Aufgrund ihres hervorragenden Stehvermögens und der hohen Festigkeit bei geringem Gewicht eignen sich die Mehrschichtplatten auch hervorragend für den Holz-, Dach- und Treppenbau.Besonders im Möbel- und Innenausbau kommen die optischen Qualitäten der Platte zum Tragen. Die ausgesprochen sorgfältige Verarbeitung wird auch im Detail deutlich. So werden bei elka bei hochwertigen Platten die Naturastdübel nicht auf gut Glück, sondern passend zur Maserung des Holzes eingefügt.Im Bereich der Nachhaltigkeit trumpft das mittelständische Holzwerk aus dem Hunsrück richtig auf. Die VITA Naturholzplatten sind die einzigen Mehrschichtplatten am deutschen Markt, welche die hohen Anforderungen von "Sentinel Haus" und dem "Blauen Engel" erfüllen. Die Emissionswerte betragen unter 0,03ppm Formaldehyd bei geringsten VOC-Werten. Das Holz stammt aus nachhaltiger Forstwirtschaft. Für die verarbeitungsfreundliche Verleimung entwickelte elka ein spezielles Verfahren, das geringste Schadstoffemissionen garantiert."Eine saubere, ehrliche Platte" umriss Senior-Chef Karl-Robert Kuntz einst das Ziel der Entwicklungsarbeiten. Damals war er seiner Zeit voraus. Heute erlebt der Holzbau eine Renaissance, die ökologischen Ansprüche sind gewachsen, die Kontrollen werden strenger. Die Nominierung der VITA Naturholzplatte zum German Design Award setzt ein deutliches Zeichen: Es geht.



Bildinformation: Designer-Ehre für Fichtenplatte