ApoNow verhilft Vor-Ort-Apotheken zu Mehr-Einnahmen

„Versandapotheke“ lautet das Schreckgespenst vieler Apotheker. Rund 16 % verlieren die lokalen Apotheken bereits heute bei OTCs an den Versand¬handel, Tendenz steigend. Tatsächlich aber erfüllen auch Versandapo¬the¬ken Kundenwünsche nicht. Laut einer Umfrage möchten diese zwar online ordern, das Medikament jedoch deutlich schneller erhalten, als per Versand möglich – nämlich binnen weniger Stunden. 90 % plädieren darum für eine intermediäre Lösung. Genau dies bietet die Medikamenten-Liefervermittlungsplattform aponow.de: Hier können OTCs online bestellt werden und die nächstgelegene Apotheke, die die Ware vorrätig hat, liefert binnen einer Stunde aus.Eine Studie der Sempora Consulting kam zu einem überraschenden Ergebnis: Demnach möchten 46 % der befragten Verbraucher Medikamente am gleichen Tag geliefert bekommen, 10 % sind bereit, sechs Stunden zu warten, 18 % vier und 26 % nur zwei. Dem kann auch keine Versandapotheke gerecht werden. Kunden wünschen sich deshalb alternative Lösungen: 90 % (!) befürworten eine intermediäre Lösung für Medikamente.Intermediäre Lösungen sind schnellerMax Hübner, Gründer der „Blumenspenden-Vermittlungs-Vereinigung“ – heute bekannt als Fleurop –, brachte den intermediären Grundgedanken auf den Punkt: „Es reist der Auftrag, nicht die Blume.“ Was einst per Post und Telefon geschah, wird heute online erledigt. Intermediäre vernetzen Online- und Stationärleistungen mit dem Ziel schnellerer und effizienterer Lieferung. Gleichzeitig werden gewachsene Infrastrukturen genutzt, statt zerstört. Online-Vermittlungen wie Lieferando etwa verhelfen Gastronomen und Lieferdiensten zu Mehr-Einnahmen, MyTaxi stärkt lokale Taxiunternehmen und ApoNow unterstützt Vor-Ort-Apotheken.Das ApoNow-PrinzipAnders als der Gigant Amazon, der pro Stadt nur mit einer Apotheke kooperiert – eine wirtschaftliche, logistische und ökonomische Katastrophe – vernetzt ApoNow flächendeckend Apotheken mit ihren Kunden. Die gesamte vorhandene Infrastruktur wird optimal genutzt, jede Apotheke hat die Möglichkeit, dabei zu sein. Das ApoNow-Prinzip ist das Prinzip der kurzen Wege. Denn hier wird immer der dem Kunden nächstgelegene und lieferfähige Apotheker angefragt. Das ist schneller, effizienter, ökonomischer und ökologischer.Wie funktioniert ApoNow für den Kunden?Auf aponow.de können Kunden ein rezeptfreies Medikament online mit wenigen Klicks bestellen und sich in einer Stunde, vier Stunden, bzw. am selben Tag liefern lassen oder auch selbst in der nächstgelegenen Apotheke „ums Eck“ abholen. Der Bestellvorgang auf aponow.de ist dabei genauso einfach wie bei jeder Online-Order.Während des Bestellvorgangs kann der Kunde zwischen vier verschiedenen Lieferoptionen wählen: Flash-Delivery, Ware innerhalb einer Stunde erhalten; Fast-Delivery, Ware innerhalb von vier Stunden erhalten; Same-Day, Ware im Laufe eines Werktages erhalten; Next-Day, Ware nach 17 Uhr bestellen und direkt am nächsten Werktag erhalten.Wie funktioniert ApoNow für den Apotheker?Zunächst arbeitet ApoNow mit 500 präferierten Apotheken, den Premium-Partnern, zusammen. D. h., sofern sie sich im Umkreis des Lieferortes befinden, erhalten sie die Bestellanfrage als Erste und haben anschließend 15 Minuten Zeit, diese anzunehmen. Die Bestellung mit Bestellcode wird per Fax und E-Mail übermittelt. Anhand des Codes können nach der Bestellannahme Lieferdaten und Zahlungsinformationen eingesehen werden. Die Kunden zahlen schnell und zuverlässig im Voraus mit PayPal oder direkt bei der Warenübergabe in bar. Bei den Lieferoptionen Flash- und Fast-Delivery erhält die Apotheke zuzüglich 6,99 € bzw. 3,99 € als Liefergebühr. In diesen beiden Fällen ist nur die Bezahlung mit PayPal möglich.Nimmt die Apotheke nicht an, wird die Lieferanfrage an 15 weitere gesendet. Hat keine angefragte Apotheke das Produkt vorrätig, wird der Kunde umgehend benachrichtigt und gefragt, ob er eine Lieferzeit von vier Stunden in Kauf nimmt. So kann das freiverkäufliche Medikament (OTC) im Großhandel bestellt werden.Geschäftsführer Thomas Engels zu ApoNow: „Mit ApoNow gewinnt jeder: Der Apotheker, der Kunde, die Hersteller – nur nicht die Versandapotheken.“Die Sempora-Handelsstudie finden Sie hier: