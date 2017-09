Auf den Scooter, fertig, los – sicher in die Schule!

Remscheid, 5. September 2017. Bye, bye Abhängen und Austoben rund um die Uhr, hallo Alltag, auf ein Neues! Fast überall in Deutschland sind die Sommerferien vorbei. Die Kids gehen zur Schule, den Kopf voller Fragen: Wer geht in meine Klasse? Wie sind die neuen Lehrer? Was habe ich für einen Stundenplan? Die Eltern hingegen fragen sich: Wie kommt mein Kind unkompliziert, schnell und sicher zur Schule und wieder nach Hause? Die Kids selbst wollen auf dem Schulweg Spaß haben und ihn so selbständig wie möglich zurücklegen, klar – aber wie passt das zu Sicherheit und Pünktlichkeit?Eine mögliche Antwort: Die Scooter inklusive Schutzausrüstung von HUDORA. Kinderleicht in der Handhabung, ermöglichen sie eine flotte und selbstständige Fahrt! Denn mit dem Scooter nutzen die Kinder die Gehwege, sie bewegen sich also außerhalb der Straße, wo Autos und Lkw unterwegs sind. Und mit den hochwertig verarbeiteten Big Wheel Scootern von HUDORA rollen sie besonders sicher zur Schule. Skaterhelm und Protektorenset schützen den Körper, wenn es doch einmal zur Vollbremsung kommen sollte. Das LED Licht Shine sorgt für das Sehen und Gesehen werden in der Dunkelheit. Und mit dem HUDORA Kabelschloss kann der Scooter bestens gesichert werden. Einem dynamischen und sicheren Start in den (Schul-)Tag steht somit nichts mehr im Wege.HUDORA Big Wheel = Spaß und Sicherheit auf dem SchulwegMit den Big Wheel Scootern von HUDORA ist die Fahrt zur Schule und zurück tatsächlich kinderleicht. Man nehme zum Beispiel den HUDORA Big Wheel RX Pro 205: Binnen Sekunden ist der Scooter einsatzbereit. Dafür sorgen viele Features: Mit dem Heavy-Duty-Klappmechanismus klappt man den Scooter fix ein und aus, mit dem justierbaren Umhängegurt wird er einfach geschultert, wenn die Kids zum Beispiel in die Bahn oder den Schulbus wechseln. Und durch den sehr flexiblen Lenker – von 79 bis 104 cm höhenverstellbar – passt der Scooter genauso zu Schulanfängern wie zu Jugendlichen. Dass er aus hochwertigem Aluminium gefertigt und optimal verarbeitet ist, macht ihn besonders robust und sicher. Und weil Deck und Lenker mit reflektierenden Elementen ausgestattet sind, kann man Roller und Fahrer auch im Dunkeln prima erkennen. Dass der HUDORA Big Wheel RX Pro 205 ein verlässlicher Partner ist, belegen auch die Prüfzeichen „GS“ und „TÜV Rheinland zertifiziert“ sowie das Gütesiegel „spiel gut“.Doch auch in puncto Fun kommen Kids voll auf ihre Kosten: Durch das tief liegende Deck des Scooters hat man einen komfortablen und sicheren Stand und gleitet sanft Richtung Schule – und macht dank extra schmaler Rollen richtig Tempo. Wegen seines geringen Gewichts haben kleine Racer das Gefühl, quasi zu schweben. Das Outfit wird nicht darunter leiden, denn der Spritzschutz des Rollers verhindert Dreck an der Kleidung. So kommt das komplette Big-Wheel-Scooter-Team frisch im Klassenzimmer an!Erhältlich ist der Big Wheel RX Pro 205 in fünf Farbkombinationen, zum Beispiel inSchwarz/Grün, Schwarz/Blau oder Weiß/Pink – für jeden Geschmack ist etwas dabei.Safety first: Schutzausrüstung mit StyleMit der passenden Schutzausrüstung macht HUDORA den sicheren Fahrspaß komplett. Stylishe Skaterhelme gibt es in zwei Farben (Grün und Schwarz) und Größen – für jeden Kopf den Passenden. Natürlich stimmen auch hier Komfort und Sicherheitsaspekt: Der Skaterhelm von HUDORA besteht aus einer stoßfesten ABS-Schale mit EPS-Schaumpolsterung. Mit dem extraweichen Innenfutter und Kinnpolster ist er sehr sanft zu den kleinen Fahrern. Und nach außen strahlt er einfach nur, den Reflektoren und dem lässigen Retro-Design sei Dank. Sicherheit schließt einen coolen Auftritt auf dem Schulhof ja nicht aus! Der Helm ist in zwei Größen (Kopfumfang 51 – 55 und 56 – 60 cm) erhältlich und ist innerhalb dieser mit einem kleinen Rädchen über fünf Größen verstellbar. Das Anpassen an den Kopf ist damit so leicht, dass fast jedes Kind es alleine schafft.Apropos sichere Coolness: Das HUDORA Protektorenset komplettiert Schutz wie Look. Es besteht aus je einem Paar Handgelenk-, Knie- und Ellbogenschonern in den beliebten Farben Grün oder Pink. Es schützt zuverlässig, denn die Schoner besitzen schlagharte Kappen und stoßabsorbierende Schaumeinlagen. Durch reißfeste Klettbänder lassen sie sich justieren und jedem Kind anpassen.Während dunkler Tageszeiten sorgt das HUDORA LED Licht Shine dafür, dass alle Verkehrsteilnehmer die kleinen Fahrer bestens sehen. Durch sein regenfestes Silikongehäuse ist das LED Licht robust bei jeder Witterung und darf auch mal vom Schreibtisch oder aus dem Rucksack fallen, ohne dass es gleich streikt. Es kann einfach an den Lenker angebracht werden und ist in vier Farben erhältlich.Schließlich bietet HUDORA noch ein Key Item für die Sicherheit: Ein handliches Kabelschloss, um Scooter und Ausrüstung vor Diebstahl zu sichern. Durch sein stabiles Gehäuse ist es robust, der Sicherungscode ist individuell programmierbar. 80 cm Kabellänge ermöglichen problemloses Sichern und trotzdem ist das Kabelschloss mit seinen 50 g ein Leichtgewicht und beschwert auch die Kleinsten nicht unnötig.Mit Spaß mobil sein, selbständig und sicher in der Schule ankommen – mit den Produkten von HUDORA können Kids das einfach und zuverlässig umsetzen. Also: Auf die Scooter, fertig, los!



Bildinformation: HUDORA GmbH