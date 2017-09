Partnervermittlung: Weihnachten nicht alleine feiern

Weihnachten und die Jahreswende sind Feste der Familie. Dann möchte keiner alleine sein, sondern die Feiertage mit lieben Menschen verbringen. Doch vielen Menschen fällt das nicht leicht. Gerade wenn die Kinder aus dem Haus sind, verbringen Alleinstehende die weihnachtliche Festzeit und die Silvesterfeierlichkeiten alleine. "Das sorgt natürlich nicht für gute Stimmung. Vielleicht ist ein Mensch im Winter ohnehin etwas bedrückt, und wenn er dann noch am Fest der Familie alleine zuhause sitzt, kann sich das sehr negativ auf seine seelische Verfassung auswirken - insbesondere wenn das Jahr für Jahr immer wieder der Fall ist", sagt Markus Poniewas. Der Berater und PV-Exklusiv-Mitarbeiter ist seit vielen Jahren sehr erfolgreich in der Partnervermittlung tätig und weiß, worauf es ankommt. Die Partnervermittlung PV-Exklusiv ( www.pv-exklusiv.de ) mit Sitz in der Region Düsseldorf ist im gesamten deutschsprachigen Raum aktiv und bringt seit vielen Jahren erfolgreich Menschen mit Niveau zusammen - für eine gemeinsame Zukunft."Wer dies jetzt noch ändern möchte, sollte sich nicht mehr allzu viel Zeit lassen. Denn es sind nur noch etwas mehr als drei Monate bis zu den Feiertagen. Und die Suche nach einem Partner ist eine komplexe Angelegenheit. Schließlich möchte man nicht den erstbesten Menschen auswählen", weiß Markus Poniewas. Er rät deshalb dazu, sich nicht alleine auf die Suche zu machen, schon gar nicht über Online-Dating-Plattformen - das dauere lange, sei teuer und selten vom Erfolg gekrönt. "Eine Partnervermittlung wie PV-Exklusiv hingegen ist ein etablierter Partner am Markt, um zwei Menschen auch in kurzer Zeit zusammenzubringen. Deshalb ist es durchaus realistisch, noch bis Weihnachten einen lieben und vertrauten Partner zu finden."Die Experten rund um PV-Exklusiv-Gründerin und -Geschäftsführerin Nicole Reddig setzen dafür auf eingehende Gespräche, um alle Kunden genau kennenzulernen. "Wir beschränken uns nicht auf Profile, die ein paar Schlagworte abdecken und dann online stellen. Sondern wir begleiten unsere Kunden auf dem gesamten Weg und halten einen dauerhaften Kontakt. Somit erfahren wir, was den Menschen wirklich wichtig ist und worauf es ihnen ankommt. Das hilft uns natürlich bei der Partnersuche und wir sparen erheblich an Zeit. Eben weil wir nicht breit streuen, sondern sehr gezielt suchen und schnell erfassen, welche potenziellen Partner für einen Menschen in Frage kommen und welche eben nicht. Auf diese Weise stellen wir unseren Kunden nur diejenigen vor, von denen wir überzeugt sind, dass sie in das Anforderungsprofil passen", sagt Nicole Reddig."Unsere Kunden spiegeln uns regelmäßig, dass dieser Weg für sie sehr erfolgreich ist. In der Regel finden sie innerhalb weniger Monate einen neuen Partner, mit dem sie das weitere Leben verbringen wollen. Das ist eben durch die hohe Qualität und besondere Arbeitsweise von PV-Exklusiv auch noch bis Weihnachten und Silvester möglich", sagt Markus Poniewas.Für den bekannten Berater und Partnervermittlungsexperten ist ebenso wichtig zu betonen, dass die umfassenden Dienstleistungen von PV-Exklusiv einem festen und transparenten Preismodell folgen. "Wir vereinbaren ein fixes Honorar mit dem Kunden, dass für ihn planbar ist. Damit ist unsere gesamte Leistung abgegolten. Wir begleiten unsere Kunden dann durch den gesamten Prozess."



Bildinformation: Die Partnervermittlung PV-Exklusiv ist auf Akademiker & Singles mit höchstem Anspruch spezialisiert.