Dramatischer Wissenszuwachs, Digitalisierung, demografischer Wandel und Globalisierung fordern die deutschen Unternehmen heraus. VUCA (volatility, uncertain-ty, complexity and ambiguity) hat sich als Akronym für die Konsequenzen dieser Trends in der Praxis etabliert.In diesem Zusammenhang ist New Work der Megatrend, der uns alle betrifft und in den nächsten Jahren erheblichen Einfluss auf unsere Arbeitswelt hat. Wie werden sich Strukturen, Prozesse und Rahmenbedingungen zukünftig verändern? Und vor allem: Was macht der Wandel mit uns als Mensch? Welche psychologischen Konsequenzen löst der Veränderungsprozess aus und wie können Personalverantwortliche und Führungskräfte die neuen Gestaltungsaufgaben durch Kenntnis psychologischer Einflussfaktoren optimal ausfüllen.Diese und viele weitere spannende Fragen bilden den Rahmen des Berliner Themenabends "New Work mit psychologischem Empowerment - Der Mensch im Mittelpunkt einer neuen Arbeitswelt". Der Diplom-Psychologe Prof. Dr. Carsten C. Schermuly ist Experte auf diesem Gebiet und führt die Teilnehmer anhand praxisnaher Beispiele und ganz konkreter Tipps in die Arbeitswelt von morgen. Im Mittelpunkt steht dabei das Konzept des psychologischen Empowerments, das beschreibt, wie Mitarbeiter mehr Bedeutsamkeit, Kompetenz, Selbstbestimmung und Einfluss in ihrem Beruf erleben und damit neue, bisher ungenutzte Energien freisetzen können. Menschen mit Personalverantwortung erfahren ganz konkret, was Sie tun können, um das psychologische Empowerment ihrer Mitarbeiter zu fördern und damit Veränderungsmaßnahmen im Bereich New Work erfolgreich zu bewältigen.Die Teilnahme an diesem Themenabend ist für Sie kostenlos. Bitte beachten Sie, dass die Plätze begrenzt sind und das Eingangsdatum Ihrer Anmeldung entscheidend ist. Ihre Anmeldung richten Sie bitte direkt per Mail an n.irmler@psychologenakademie.de.New Work mit psychologischem Empowwerment - Der Mensch im Mittelpunkt einer neuen ArbeitsweltProgramm17:30 Uhr Einlass18:00 Uhr Begrüßung18:15 Uhr Vortrag - New Work mit psychologischem Empowerment - Der Mensch im Mittelpunkt einer neuen Arbeitswelt, Prof. Dr. Carsten C. Schermuly, Deutsche Psychologen Akademie19:00 Uhr Fragen und Diskussion19:30 Uhr "Wein und Wissen" Austausch und Networking20:30 Uhr Ende der VeranstaltungVeranstaltungsortDeutsche Psychologen Akademie, Am Köllnischen Park 2, 10179 BerlinWeitere Informationen:Alle Informationen finden Sie auch im Flyer zum Themenabend "New Work mit psychologischem Empowerment - Der Mensch im Mittelpunkt einer neuen Arbeitswelt" oder unter www.psychologenakademie.de mit der Möglichkeit zur kostenlosen Online-Buchung.Fragen gerne direkt an die Ansprechpartnerin bei der Deutschen Psychologen Akademie:VeranstaltungsorganisationNadine Irmler, Tel.: 030 - 20 91 66 333E-Mail: n.irmler@psychologenakademie.dePressekontaktMeike Stöckl, Tel.: 030 - 209 166-317E-Mail: m.stoeckl@psychologenakademie.de



Bildinformation: New Work mit psychologischem Empowerment - Der Mensch im Mittelpunkt einer neuen Arbeitswelt