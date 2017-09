Immobilien in Ungarn: Immobilienmakler & Hotelmakler REBA IMMOBILIEN AG eröffnet neues Büro in Ungarn am Balaton

Pressemitteilung von REBA IMMOBILIEN AG

- REBA IMMOBILIEN AG (www.reba-immobilien.ch ) agiert als Immobilienmakler & Hotelmakler jetzt auch in Ungarn





Die REBA IMMOBILIEN AG (www.reba-immobilien.ch) aus Susten in der Schweiz mit Standorten in Berlin und Großalmerode, Laudenbach bei Kassel in Deutschland, ist als Immobilienmakler und Hotelmakler jetzt auch in Ungarn aktiv.



"Wir bieten interessierten Privatpersonen und Investoren Ferienhäuser und Ferienwohnungen sowie Grundstücke in der Region Balaton zum Kauf an. Darüber hinaus vermitteln wir Wohnanlagen oder Gewerbeimmobilien wie Hotels und Bürogebäude in Ungarn", erklärt Holger Ballwanz, Vorstand (CMO & COO) der REBA IMMOBILIEN AG.



+++ Immobilienmakler & Hotelmakler REBA IMMOBILIEN AG: Immobilien in Ungarn zum Kauf +++



"Ungarn ist ein sehr spannender und aufsteigender Markt. Aufgrund der hohen Nachfrage haben wir uns entschieden, auch in Ungarn aktiv zu werden. Vor Ort werden unsere Kunden von einem Maklerteam der REBA IMMOBILIEN AG persönlich betreut."



+++ REBA IMMOBILIEN AG unterstützt Firmen, Senioren oder Familien, die nach Ungarn umziehen möchten, mit Full-Service +++



Das Team der REBA IMMOBILIEN AG unterstützt beispielsweise Familien, die ihre Ferienimmobilie oder auch ihren festen Wohnsitz nach Ungarn verlegen möchten, mit Full-Service: Von der Objektauswahl, Unterstützung bei allen Formalitäten des Umzuges, bis hin zu regelmäßigen "Stammtischen" für den Informationsaustausch vor Ort.



+++ Immobilienmakler für Ungarn: REBA IMMOBILIEN AG +++



- Makler für Immobilien in Ungarn

- Beratung bei Kauf & Verkauf von Immobilien in Ungarn

- Erstellung eines Wertgutachtens

- Erstellung eines aussagekräftigen Exposes

- Auswahl und Ansprache geeigneter Investoren

- Suche nach geeigneten Immobilien in Ungarn

- Vertragsverhandlung und Vertragsabschluss



+++ Ansprechpartner für Immobilien in Ungarn +++



Horst-Christian Meyer, Hotel-Betriebswirt & Immobilienmakler



REBA IMMOBILIEN AG

REBA IMMOBILIEN GmbH

Alsopáhok, Kocor köz 3, 8394, HU

Tel.: +36 (0) 83 310 382

Fax: +49 (0) 30 44 677 399

E-Mail: hc.meyer@reba-immobilien.ch



Holger Ballwanz, Vorstand (CMO & COO)



REBA IMMOBILIEN AG

REBA IMMOBILIEN GmbH

Christburger Straße 2

D-10405 Berlin



Mobil: +49 (0) 177 32 52 040

Tel.: +49 (0) 30 44 677 188

Fax: +49 (0) 30 44 677 399

E-Mail: h.ballwanz@reba-immobilien.ch



Weitere Informationen:



www.reba-immobilien.ch & www.reba-hotelmakler.de



Über die REBA IMMOBILIEN AG:



Die REBA IMMOBILIEN AG aus Susten in der Schweiz mit Repräsentanzen in Berlin und Großalmerode, Laudenbach bei Kassel ist international als Immobilienmakler, Hotelmakler und Gewerbeimmobilienmakler in Deutschland, Österreich, der Schweiz, Polen, Spanien, Schweden, Ungarn, Dubai und den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) tätig.



Die REBA IMMOBILIEN AG zählt in Europa zu den führenden Hotelmaklern und Gewerbeimmobilienmaklern. Das Portfolio umfasst derzeit circa 400 Hotelimmobilien und Gewerbeimmobilien. Aktuelle Hotelangebote und Gewerbeimmobilien, wie beispielsweise Hotelimmobilien, Einkaufszentren, Pflegeheime, Kliniken und Wohnanlagen, sind in den Datenbanken abrufbar:



http://www.reba-immobilien.ch/hotelimmobilien



http://www.reba-immobilien.ch/gewerbeimmobilien



Die REBA IMMOBILIEN AG vermittelt ihren Kunden:



- Off Market Immobilien

- Gewerbeimmobilien & Bürogebäude

- Hotels & Hotelbaugrundstücke

- Campingplätze, Freizeitanlagen und Ferienimmobilien

- EKZ-Immobilien & Shopping Center

- Seniorenheime & Seniorenresidenzen

- Krankenhäuser & Kliniken

- Logistikimmobilien & Parkhäuser

- Wohnanlagen

- Häuser & Villen

- Wohnungen (Eigentumswohnung, Loft, Penthouse)

- Ferienhäuser & Ferienwohnungen

- Historische Immobilien wie Schlösser, Burgen, Herrenhäuser, Gutshäuser und Landsitze

- Grundstücke

- Neubau (Bauträger)

- Modulhäuser, Fertighäuser



Im Raum Berlin, Brandenburg und Potsdam sowie Kassel in Hessen und Göttingen in Niedersachsen ist die REBA IMMOBILIEN AG als Bauträger und Hausbaupartner für Einfamilienhäuser, Stadtvillen, Doppelhäuser oder Reihenhäuser, Ferienhäuser, Bürogebäude oder Gewerbeimmobilien tätig.



Weitere Informationen:



http://www.reba-immobilien.ch

http://www.reba-hotelmakler.de

http://www.mobiles.haus

http://www.green-lodges.com

http://www.ferienpark-schweden.de

