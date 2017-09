30 Jahre logopädische Praxis Tisch - 30 Jahre Kompetenz in der Sprach- und Stimmtherapie

Im November 1987 wurde die logopädische Praxis Tisch in der Bahnhofstraße in Warstein-Belecke eröffnet. In den Jahren davor gab es keine Praxen für Logopädie im Kreis Soest und Hochsauerland. Sehr schnell wurde deutlich, dass der Bedarf ohne weitere Kolleginnen und Kollegen nicht zu decken war.So wurde nach einem Jahr eine Diplompädagogin mit dem Schwerpunkt Sprache eingestellt. Durch die langen Wartezeiten für die Patienten von bis zu 2 Jahren war ein zielorientiertes Arbeiten notwendig. Neben den Behandlungen in der Praxis wurde das Krankenhaus Warstein, die forensischen Kliniken in Eickelborn und Benninghausen sowie die LWL Kliniken Warstein logopädisch versorgt. Hausbesuche führten damals weit in den Hochsauerlandkreis hinein.1993 stand der Umzug in die eigenen Räumlichkeiten in der Wilkestraße an. Die neuen Praxisräume boten mehr Behandlungsmöglichkeiten. Das Team wurde vergrößert. Gleichzeitig gab es immer mehr Praxisgründungen von Logopädinnen und Logopäden im Umkreis. Erst in den letzten 10 Jahren hat sich die Situation für die behandlungsbedürftigen Patienten so entspannt, dass die Wartezeiten bei Anmeldung überschaubar wurden.Neben der täglichen Arbeit in der Praxis hat Wolfgang Tisch in den vergangenen 30 Jahren zu den Themen Stimmtherapie, Stottertherapie, Aphasietherapie, Versorgung von kehlkopflosen Patienten nach Kehlkopfkrebs und zuletzt mit dem Praxisteam zum Thema "Logopädie in der Palliativmedizin" publiziert. Jedes Jahr hat Wolfgang Tisch bundesweit und auch darüber hinaus im deutschsprachigen Raum Seminare zur Stottertherapie und der von ihm entwickelten "Symtomorientierten Stimmtherapie" gegeben. Um immer auf dem neuesten Forschungsstand zu sein, gibt es einen Kooperationsvertrag mit der "Hochschule für Gesundheit Bochum" (HSG) Im Gegenzug ist das Praxisteam in die praktische Ausbildung akademischer Logopädinnen eingebunden.Auch zukünftig wird der Standort der logopädischen Praxis Tisch weiterbestehen. Das Team bestehend aus Wolfgang Tisch, Judith Sommer und Linda Freudricht ist Gewähr für Kontinuität und Qualität in der Praxis. Es werden alle in der Logopädie vorkommenden Störungsbilder behandelt. Ein besonderer Schwerpunkt von Wolfgang Tisch ist die Stimmtherapie, die Patienten überregional anzieht.Mehr Informationen finden sie auf unserer Homepage: www.logopaedie-tisch.de



Bildinformation: Das Team der Logopädischen Praxisgemeinschaft Tisch.