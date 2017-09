Veritas liefert komplettes Spektrum für 360-Datenmanagement auf Microsoft Azure

München, 20. September 2017 – Veritas Technologies, ein Marktführer im Multi-Cloud-Management, hat eine Reihe neuer 360-Datenmanagement-Funktionen für Kunden von Veritas und Microsoft Azure angekündigt, welche die Flexibilität von Azure mit den Verwaltungsfunktionen von Veritas kombinieren. Kunden können ihre Kosten senken, mehr Einblick in ihre Daten gewinnen und so Gesetzesvorgaben leichter einhalten, sowie ihre Workloads einfacher in die Cloud migrieren. Unter dem Strich können sie so mehr Wissen aus ihren Daten gewinnen und auf dieser Grundlage bessere Entscheidungen treffen.Die Integration ist Teil der strategischen Partnerschaft zwischen Microsoft und Veritas und spiegelt die rasche Adaption von hybriden und offenen Cloud-Umgebungen wider. Laut Gartner wird der weltweite Markt für offene Cloud-Dienste 2017 im Vergleich zum Vorjahr voraussichtlich um 18 Prozent auf 246,8 Milliarden US-Dollar wachsen. Die Fähigkeit, Daten in der Cloud zu verwalten, war damit noch nie so wichtig wie heute.„Gemeinsame Veritas- und Microsoft-Kunden bekommen das Beste aus beiden Welten: die Flexibilität und Agilität der Azure-Wolke in Kombination mit den bewährten Tools der Veritas 360-Datenmanagement-Plattform“, sagt Mark Russinovich, CTO, Microsoft Azure bei Microsoft.Volles Spektrum für die Hybrid CloudBeide Partner haben eine Reihe von Technologien integriert, mit denen gemeinsame Kunden ihre Dienste hochverfügbar betreiben, ihre Disaster Recovery verbessern und ihre Speicher in der Hybrid Cloud besser skalieren und optimieren, sowie ihre Daten über verschiedene Quellen hinweg visualisieren können. Sofern nicht anders vermerkt, sind alle aufgeführten Integrationen ab sofort verfügbar.〈 Automatisierte und berechenbare Ausfallsicherheit: Mit der Veritas Resiliency Platform (VRP) können Kunden mit einem einzigen Mausklick mehrstufige Failover/Failback-Operationen von und nach Azure initiieren und überwachen. So können Unternehmen die Cloud als Recovery-Ziel nutzen und gleichzeitig die Kosten und Komplexität ihrer bisher dafür aufgesetzten On-Premise-Infrastruktur senken. Unternehmen können mit VRP den gesamten Wiederherstellungsprozess automatisch testen, ohne den laufenden Betrieb zu stören.〈 Kostengünstiger und leistungsstarker Software Defined Storage: Mit Veritas Access können Kunden ihre veralteten Daten automatisch auf preiswerten Cloud-Langzeitspeicher migrieren. Sie können ihre lokalen und Azure-Speicher auch zu einem einzigen File-System mit effizientem Speichermanagement zusammenführen.〈 Datentransparenz für fundierte Entscheidungen: Dank des Konnektors für Azure liefert Veritas Information Map Kunden nun ein Echtzeit-Bild ihrer unstrukturierten Daten, die auf Microsoft Azure Blob Storage und Microsoft Azure File Storage abgelegt sind. Sobald Unternehmen wissen, welche Daten sie besitzen, können sie fundierte Entscheidungen zu Aufbewahrungsfristen, Migration und Löschen der Daten treffen. Information Map spürt beispielsweise unnütze Daten auf und hilft so, Speicherkosten zu reduzieren. Zudem können Nutzer Dateien identifizieren, die sie vorhalten müssen, um strenge Richtlinien wie die EU-Datenschutzgrundverordnung einzuhalten. Die Konnektoren werden eine Reihe anderer Produkte von Microsoft und Drittparteien unterstützen. Die Integration mit Azure ist in den kommenden Quartalen verfügbar.Gemeinsame Kunden können Azure weiter verbessern, indem sie auf eine Reihe von bereits verfügbaren Veritas-Produkten zurückgreifen. Das Angebot richtet sich an große und mittelständische Unternehmen. Sofern nicht anders vermerkt, sind alle unten aufgeführten Integrationen ab sofort verfügbar.〈 Datensicherheit für die Cloudo Mit dem Flaggschiff Veritas NetBackup können Kunden Daten auf die Azure-Plattform migrieren und dort schützen. NetBackup 8.1, heute angekündigt und in diesem Quartal verfügbar, beherrscht eine leistungsstarke Deduplizierungs-Technologie, die die Backup-Dauer verkürzt und die Kosten für langfristige Datenspeicherung senkt. Die NetBackup-Infrastruktur liefert die Grundlage für das Veritas 360-Datenmanagement.o Veritas Backup Exec, die Lösung für mittelständische und kleine Unternehmen, integriert sich nahtlos in Azure. Die Software wickelt Backups von oder in die Cloud über eine einzige Konsole für alle Umgebungen ab und beherrscht Deduplizierung für Azure, wodurch sie die Backup-Geschwindigkeit steigert und Kosten senkt.o Mit Veritas CloudPoint können Kunden Snapshots ihrer Daten auf Azure für eine schnelle Wiederherstellung erstellen. Mit der zentralen Benutzeroberfläche können Kunden ihre Snapshots und alle dazugehörigen Operationen über on-premise und Cloud-spezifische Technologien hinweg verwalten.〈 Workload-Migration mit planbaren Ergebnissen: Veritas CloudMobility migriert komplexe Workloads sicher vom Rechenzentrum in die Cloud – mit nur einem Mausklick. Die Software bietet auch Tests vor der Migration an, mit denen Kunden bereits vorab wissen, wie eine Anwendung in der Cloud funktioniert.〈 Daten sicher aufbewahren: Mit Veritas Enterprise Vault können Kunden in ihrem Archiv Aufbewahrungsrichtlinien zuweisen, schnelle Suchvorgänge durchführen und eDiscovery-Anfragen beschleunigen. Unternehmen sind in der Lage, archivierte Inhalte auf den Microsoft Azure Blob-Storage oder vom lokalen Enterprise Vault auf die Azure-Version migrieren.„Der Wunsch der Kunden, Infrastructure-as-a-Service (IaaS) in ihre IT-Strategie einzubinden, ist unbestreitbar vorhanden”, sagt Mike Palmer, Executive Vice President und Chief Product Officer bei Veritas. „Das Datenmanagement ist hierbei entscheidend, damit wichtige Gesetzesvorschriften eingehalten und die Daten ausreichend geschützt werden. Deshalb kommt diese Partnerschaft bei Kunden so gut an."Nähere Informationen erhalten Sie hier: www.veritas.com/de/de/solution/microsoft-cloud