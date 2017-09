FITNESS HERBST ab dem 22. September bei AsVIVA – positive Sommer-Bilanz

Dormagen, 20. September 2017 – Fitnessgeräte-Hersteller AsVIVA feiert den Herbstbeginn am 22. September mit einer passenden Aktion für den Auftakt der Heim-Fitness Saison. Zum Einstieg in eine bewegte kalte Jahreszeit bietet der AsVIVA Online Shop unter www.asvia.de/fitness-herbst insgesamt vier Fitnessgeräte zum Top-Angebotspreis an. Zusätzlich gibt es zu jedem der Aktionsgeräte den AsVIVA Bauchtrainer A3 gratis dazu! Egal ob Ausdauertraining oder gezielter Muskelaufbau per Krafttraining: im Fitness Herbst von AsVIVA findet jeder Sport-Einsteiger für sich das richtige Fitnessgerät, um den Winterspeck zu bekämpfen noch bevor er entsteht.Im AsVIVA Fitness-Herbst Angebot befinden sich der Heimtrainer H17, das Rudergerät RA14, die Kraftstation MG4 und das Laufband T11.Die Aktion läuft bis einschließlich 3.Oktober und nur solange der Vorrat reicht.Zu diesem Sommerabschluss zieht AsVIVA auch eine positive Bilanz bei den erst im Juni neu eingeführten HEIM & GARTEN Produkten. „Wir haben uns über die große Nachfrage und den Kundenzuspruch gefreut“, so Geschäftsleiter Thorsten Weyers. „Besonders unsere Gartenmöbel sind ein echter Sommer-Hit gewesen.“ Für die Herbst- und Wintersaison bleiben die Keramik-Grills von AsVIVA auch durch ihre Kamin-Funktion noch attraktiv. „Hier haben wir ein großartiges Ganzjahresprodukt“, so Weyers. Ein Ausbau der HEIM & GARTEN Produktpalette ist bereits in Planung.AsVIVA ist seit über 13 Jahren der erfolgreiche Fitnessgeräte- und E-Bike-Hersteller aus Nordrhein-Westfalen mit Sitz in Dormagen und internationalem Vertrieb sowie einer großen Auswahl an hochwertigen Produkten vom Crosstrainer bis zur Kraftstation. In den letzten Jahren hat sich das Geschäft von AsVIVA erfolgreich auch auf weitere Bereiche wie Vibrationsplatten und jetzt „Haus und Garten“ erweitert.LinksHerbstbeginn Top-Angebote von AsVIVA: www.asviva.de/fitness-herbst/ Shop: www.asviva.de AsVIVA PressekontaktKay PinnoKohnacker 9a41542 Dormagenmarketing-management@asviva.deTel. +49 (0) 2133 - 936 750 7



