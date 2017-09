RoboForex: Konditionen und Service in Deutschland

Frankfurt am Main (20.09.2017) RoboForex (CY) Ltd ist einer der günstigsten Onlinebroker in Deutschland. Mittels dreier Handelsplattformen, fünf Kontotypen und fünfzig Handelsinstrumenten ermöglicht RoboForex Tradern den Online-Handel. Die Plattform arbeitet dabei transparent, einfach und zu vorteilhaften Konditionen.Service bei RoboForexFür den deutschen Markt gibt es einen deutschsprachigen Kundenservice mit 24/5 Live-Support. Zu den weiteren Vorteilen von RoboForex gehören die sofortige Ausführung, wettbewerbsfähige Spreads, automatische Einzahlungen sowie Auszahlungen ohne Provisionen.Sicherheit bei RoboForexRoboForex (CY) Ltd ist in knapp 30 europäischen Ländern als Finanzdienstleister registriert und unterliegt dort der jeweiligen Finanzkontrollbehörde. Das Unternehmen ist Mitglied des Investor Compensation Fund (ICF) aus Zypern. Der ICF sichert Kundeneinlagen bei RoboForex bis zu einem Betrag von 20.000 Euro.RoboForex verwahrt die Geldmittel der Kunden getrennt von den Geldmitteln des Unternehmens. Kunden sind außerdem vor einem negativen Kontosaldo geschützt.Gemäß dem Prinzip des STP-Tradings treten bei RoboForex die Broker nur als Vermittler auf. So werden Interessenkonflikte vermieden. RoboForex arbeitet mit großen Bankinstituten zusammen. Eines davon ist die britische internationale Barclays Bank PLC mit Niederlassungen in mehr als 50 Ländern.Weitere Informationen über RoboForex (CY) Ltd gibt es auf der Website www.roboforex.de