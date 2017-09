Veritas stärkt 360-Datenmanagement-Portfolio für die Multi-Cloud

München, 19. September 2017 – Veritas Technologies, ein Marktführer im Multi-Cloud-Management, hat sein 360-Datenmanagement-Portfolio erweitert, damit Unternehmen ihre Daten in einer komplexen Multi-Cloud-Welt sichern und ihr Potenzial ausschöpfen können. Laut den Ergebnissen einer Veritas-Studie handeln 56 Prozent der befragten global agierenden Unternehmen bereits nach einer Cloud-First-Mentalität. Sie setzen auf die Multi-Cloud als zentralen Bestandteil ihrer Geschäftsstrategie, wenn sie neue Anwendungen aufsetzen oder Workloads bearbeiten wollen.



Sobald Unternehmen Daten und Workloads in die Cloud migrieren, müssen sie mehrere große Hürden nehmen. Wie lassen sich ihre Daten in den komplexen hybriden Netzstrukturen visualisieren, einfach und kostengünstige in die Cloud migrieren und die Workloads in der Cloud absichern, ohne sich von bestimmten Anbietern völlig abhängig zu machen? Die verbesserten Funktionen im Veritas 360 Datenmanagement-Portfolio adressieren diese Probleme direkt, darunter Veritas NetBackup, das Flaggschiff des Unternehmens, Veritas Information Map und die Veritas NetBackup Appliances .



Veritas NetBackup 8.1 schützt Daten und Workloads mit schneller Deduplizierungstechnologie

Als zentraler Baustein im Veritas 360-Datenmanagement-Portfolio, sichert Veritas NetBackup 8.1 alle Daten in physischen und virtuellen Umgebungen sowie globalen Multi-Cloud-Strukturen über eine zentrale Konsole in Backups. Die neue Version wird um die Deduplizierungstechnik Veritas NetBackup Cloud Catalyst erweitert, mit der Kunden die Cloud besser nutzen und gleichzeitig Geld sparen können. Veritas NetBackup 8.1 ist ab Ende September verfügbar.



Viele Unternehmen nutzen die Cloud, damit ihre IT an Komplexität verliert und zugleich flexibler wird. Sie wollen zudem die Speicherkosten für Massen an sekundären Daten langfristig reduzieren, indem sie mehrere Cloud-Anbieter nutzen.



NetBackup Cloud Catalyst hilft Kunden nicht nur dabei, diese Datenmengen durch Deduplizierung zu schrumpfen, sondern dies auch in hoher Geschwindigkeit abzuwickeln - fast dreimal schneller als alternative Lösungen in der Branche. Wer Duplikate in den Daten erkennt und entfernt, kann belegten Speicherplatz freiräumen, ohne eine einzige Änderung am Netzwerk selbst vornehmen zu müssen. Dank Cloud Catalyst werden Backups zudem schneller abgeschlossen, so dass Kunden bei der Migration ihrer Daten in hybride, private oder öffentliche Clouds zusätzlich Kosten senken können. Die neue Deduplizierungstechnologie wird als Bestandteil von NetBackup 8.1 in mehreren Varianten verfügbar sein, entweder als lizenzierte Software oder als NetBackup Cloud Catalyst 5240 Appliance.



Ebenfalls neu ist die Technologie NetBackup Parallel Streaming (PSF), die auf einer Plug-in-Architektur basiert und Kunden ermöglicht, moderne Cloud-basierte Workloads und Anwendungen wie NoSQL, Hadoop und Cassandra nicht nur zu nutzen, sondern auch zu sichern. Das Backup großer Datenmengen dauet bekanntermaßen verhältnismäßig lange. Insbesondere Unternehmen aus der Finanz- und Gesundheitsbranche haben hiermit zu kämpfen, denn sie müssen strenge Gesetzesvorgaben und Vorgaben bei der Datensicherung einhalten. Das PSF-Plug-in wurde nach dem On-Demand-Prinzip entwickelt, um diese modernen Workloads schnell sichern zu können.



Diese Neuerungen spiegeln die Marktführerschaft und lange Tradition von Veritas bei Backup- und Recovery-Technologie wieder, Gartner hat Veritas als Leader in den Magic Quadrant 2017 für Data-Center-Backup- und Recovery-Software eingestuft, Veritas ist bereits als Marktführer für Backup- und Recovery-Software im Jahr 2016 gelistet worden.



Veritas Information Map für mehr Datentransparenz

Information Map zeigt Kunden in einer interaktiven Ansicht ein Echtzeitbild ihrer Datenbestände an. Veritas hat diese Software nun um weitere Konnektoren erweitert und so 23 neue Datenquellen angebunden, so dass Kunden noch leichter selbst in stark gemischten Umgebungen aus lokalen und Cloud-basierten Datenspeichern einen Überblick über ihre Daten gewinnen. Dank dieses Wissens können sie besser entscheiden, welche Daten sie aufbewahren, migrieren oder löschen können. Der Überblick hilft ihnen, weltweit geltende Datenschutzvorschriften wie HIPAA und die bevorstehende Datenschutzgrundverordnung der Europäischen Union besser einzuhalten.



Die neuen Konnektoren sind ab diesem Quartal kostenlos erhältlich. Unterstützt werden unter anderem Microsoft OneDrive for Business, Microsoft Azure Storage, Microsoft SQL Server, Microsoft Exchange Office365, Google G Drive, Google Cloud Platform Storage und Oracle Database Server. Veritas wird Information Map außerdem noch stärker in eigene Produkte wie Veritas Backup Exec, Veritas Enterprise Vault und Veritas Access integrieren. Die Software ist als eigenständiges Produkt oder als Teil der Veritas 360 Data Management Suite erhältlich.



Um die Konnektoren zu nutzen, müssen Kunden auf das neue Connection Center von Information Map zugreifen – die zentrale Oberfläche verwaltet alle Konnektoren und enthält zudem ein Plug-and-Play-Framework, damit Veritas und seine Technologiepartnern künftig neue Konnektoren schneller entwickeln und an Kunden weitergeben können.



Veritas NetBackup 5340 Appliance liefert skalierbare und zuverlässige Datensicherung

Viele Unternehmen bevorzugen Appliances für ihre Datensicherung und -verwaltung, denn diese Systeme lassen sich einfach und schnell im Rechenzentrum, in Außenstellen oder der Multi-Cloud implementieren. Die neue Veritas NetBackup 5350 Appliance beherrscht alle Funktionen von NetBackup 8.1 und bringt diese in einer zuverlässigen, hochleistungsfähigen Appliance unter, die Datenvolumen von 10 bis zu mehreren hundert Petabyte sichern kann. Kunden können dabei frei zwischen den NetBackup-Appliances und Virtual Appliances wählen.



„Wir sind im Zeitalter der Multi-Cloud und Unternehmen brauchen eine Datenmanagement-Strategie, die ihre wichtigen Daten über alle Netztopologien hinweg richtliniengetreu automatisch schützt. Auch dann, wenn die Daten auf mehrere Rechenzentren, Public und Hybrid Clouds verteilt sein sollten", erklärt Stefan Henke, Regional Vice President Western Europe bei Veritas. „Mit den wichtigen Neuerungen im Datenmanagement-Portfolio einschließlich NetBackup können Kunden bereits heute ihre Cloud-basierten Workloads sichern, Storage-Kosten senken und eine Übersicht über ihre Daten gewinnen. Dies sind wichtige Elemente einer jeden erfolgreichen Multi-Cloud-Strategie.“



Mehr Informationen über NetBackup 8.1 finden Sie hier. Weitere Informationen über die Information Map finden Sie hier. Folgen Sie auch den neuesten Meldungen von der Veritas Vision 2017.