Heute schon mit Schokolade die Zähne geputzt?

Lifestyle-Trend im Badezimmer. Mit Taist, Magazine for Dental Awareness, gibt es jetzt eine Plattform für alle Toothpaste-Lovers auf der Suche nach unbekannten Geschmäckern und neuesten technologischen Highlights. Jenseits des Drogeriemarkt-Einerleis wächst das Angebot für Premium-Zahnpflegeprodukte stetig - und Taist macht diesen Markt jetzt einer breiten Öffentlichkeit zugänglich.Das Badezimmer ist nicht nur ein Ort der Körperhygiene, sondern eine Wohlfühloase für Körper, Geist und Seele. Warum sollte das beim Zähneputzen aufhören? Von namhaften Beauty-Marken bis zum spezialisierten Nischenanbieter tummeln sich heute eine Vielzahl interessanter Produkte auf dem Zahnpflegemarkt: Mit innovativen Geschmacksrichtungen wie Ingwer, Banane und Zimt und mit überraschenden Inhaltsstoffen wie Goldstaub, Mandel, Aloe Vera, Rennou und Perlmutt.Mit Taist, dem Magazine for Dental Awareness gibt es jetzt unter www.taist.de erstmals eine Online-Boutique für die Premium-Zahnpflege. "Bei Taist finden Sie ausschließlich Produkte, die es nicht in Ihrem Drogeriemarkt gibt", sagt Wolfgang Ruber, Gründer und CEO des Unternehmens und führt weiter aus: "Der Biss in den grünen Apfel, blaue und rote Streifen in der Zahncreme und weiß bekittelte Männer mit erhobenem Zeigefinger - das ist doch Zahnpflege von gestern! Heute genießen wir mit sizilianischer Zitrone, Himbeere oder Vanille und bleachen mit Schokolade, Aktivkohle und Diamantpartikeln."Insgesamt wirken die Zahncreme-Tuben dabei nicht wie medizinische Hygieneprodukte, sondern wie ein Statement im Badezimmer -für alle Menschen mit Sinn für guten Geschmack. Und auch für die ganz Kleinen findet sich eine Vielzahl natürlicher und Bio-Kinderzahncremes, die sanft pflegen und Spaß machen. Eine kuratierte Auswahl hat das Team hinter Taist in so genannten "Collections" zusammengestellt. So reicht ein Klick, um ein Paket zu erhalten, zum Beispiel speziell für Design-Interessierte, Minze-Liebhaber, Milchzähne oder Fans der ayurvedischen Zahnpflege.Das Team von Taist möchte die Gesundheit und Pflege unserer Zähne verbessern - darum liegt ihnen das Thema Inhaltsstoffe besonders am Herzen, wie Wolfgang Ruber betont: "Beim Zähneputzen gelangen alle Inhaltsstoffe der Zahncreme über die Mundschleimhaut in Ihren Körper - da sollte man sich schon überlegen, was man verwendet." So finden sich im Angebot der Online-Boutique vorwiegend Produkte auf ausschließlich natürlicher Basis. Und neben ausführlichen Artikeln über spezielle Inhaltsstoffe (wie beispielsweise über Fluorid oder Menthol) hat Taist eine eigene, umfassende Datenbank aufgebaut, in der sich weiterführende Informationen zu den Inhaltsstoffen aller Produkte finden ( www.taist.de/taist-glossary ).Für Wolfgang Ruber ist die Sachlage klar: "Verwenden Sie eine Zahnbürste, die Ihnen Spaß macht und eine Zahncreme, die Ihnen schmeckt. So nutzen Sie Ihrer Gesundheit am meisten. In diesem Sinne möchte auch Taist einen Beitrag für gute Zähne und ein besseres Leben leisten - gerade am Tag der Zahngesundheit."



Bildinformation: TAIST YUMMY Collection, die Aroma-Edition für den guten Geschmack.