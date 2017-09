Drinks neu erfunden mit der Scharfen Granate! Der fruchtige Granatapfel Chili Likör ist die innovative Geheimzutat in Cocktails und Longdrinks

Hamburg, September 2017Für das Feuerwerk im Cocktailglas sorgt bei der diesjährigen Silvesterparty die Scharfe Granate. Der feurig-fruchtige Granatapfel Chili Likör im angesagten Rockabilly-Style begeistert mit sündigem Geschmack und angenehmer Schärfe. Die Mischung aus fruchtigem Granatapfel, belebender Chili-Note und tiefroter Farbe macht die Scharfe Granate zu einem Must-Have der Partyszene. Als Zutat für Cocktails ist der vielseitige Trendlikör durch seine aufregenden Eigenschaften eine absolute Bereicherung.Spice it up! Die Scharfe Granate macht aus konventionellen Cocktails wahre Geschmackswunder. Aus der Scharfen Granate, Tequila, Orangensaft und Ananassaft und wird schnell ein Granaten Sunrise! Für einen fruchtigen Granaten Sprizzz wird Prosecco und Crushed Ice mit dem Kultgetränk gemixt und voilá – so schnell können Cocktails neu erfunden werden.Die Scharfe Granate verleiht echten Klassikern wie dem Gin Tonic oder dem Margarita eine fruchtig-süße Note und eine vornehmliche Schärfe zugleich. Mit nur wenigen Zutaten und der Scharfen Granate lassen sich vielfältige Drinks kreieren, bei denen jeder Silvesterpartygast auf seinen feurigen Geschmack kommt! Durch die tiefrote Farbe des Trendlikörs werden Mischgetränke neu interpretiert und zum absoluten Eye-Catcher!Auch der Granaten Ginger und der Granaten Cosmopolitan sind erstklassige Beispiele für granatenscharfe Upgrades von traditionellen Cocktails. Für den Granaten Ginger wird Ginger Ale mit der Scharfen Granate gemixt und mit Limettesaft verfeinert. Ein schnell gemachter Cocktail, der auf Eis im Longdrinkglas für inspirierende Abende sorft. Der Granaten Cosmopolitan besteht aus der Scharfen Granate, Orangenlikör, Cranberrysaft und einem Spritzer Limette. Das neue Jahr kann beginnen!Die Scharfe Granate ist glutenfrei, ohne künstliche Farb- und Süßstoffe und zu 100% vegan. Der fruchtige Likör ist im gut sortierten Einzelhandel zum Preis von 9,99 € in der 0,5l-Flasche und auch als Multibox mit 20 x 2 cl erhältlich.Weiter Informationen unter www.scharfe-granate.de



Bildinformation: rausch communications&pr