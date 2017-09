Orania.Berlin - Hotel, Restaurant & Bar mit Konzerten Berliner Künstler

Pressemitteilung von Orania.Berlin

Orania.Music Festival vom 27. - 29. September 2017





Das Haus lädt zum kulturellen und kulinarischen Verweilen ein. Was einst als "Oranienpalast Kabarett-Kaffee" mit Konzerten begeisterte, besticht nun im Charme des 21. Jahrhunderts mit Künstlern der Gegenwart. Alle Musikrichtungen von Klassik über Jazz bis hin zu Elektro sind vertreten.



Karten für das Orania.Music Festival vom 27. - 29. September 2017 sind zum Preis von

EUR 12.00 käuflich über



Der renommierte Pianist Julien Quentin zeichnet sich als Artistic Director für die Auswahl der Künstler verantwortlich. Geplant sind dort Auftritte großer Musiker und Autoren der Berliner Szene. Mit Kaan Bulak eröffnet er am Mittwoch, 27. September ab 19.00 Uhr die Orania.Music Festival Tage. Der bekannte Jazz Pianist Marc Schmolling aus Kreuzberg kuratiert die Orania.Jazz Serie und spielt am Mittwoch ab 20.00 Uhr.



Neben der musikalischen Präsentation der Künstler überrascht die Küche unter der Leitung von Geschäftsführer und Küchenchef Philipp Vogel mit einer Auswahl an Gaumenfreuden seiner Kochkunst.



Live dabei sein! Weitere Informationen unter

Am 21. August eröffnet im kreativen Herzen von Berlin am Oranienplatz in Kreuzberg das

Orania.Berlin: ein Hotel mit 41 Zimmern, Literatursalon mit Blick auf die Skyline von Berlin und

riesigem Wohnzimmer mit zwei offenen Kaminen, offener Küche, Restaurant, Bar, Konzertbühne und

Steinway Flügel. Hier werden vor allem große Musiker und Autoren auftreten, die in Berlin leben. In dem denkmalgeschützten Gebäude aus dem Jahr 1913, das in den letzten drei Jahren von Eigentümer

Dietrich von Boetticher restauriert wurde, begeisterte einst das "Oranienpalast Kabarett-Kaffee" seine Gäste nicht nur mit gutem Essen, sondern auch mit herausragenden Konzerten.

Das Orania.Berlin ist ein Schwesterhotel von Schloss Elmau in den bayerischen Alpen. Hier wird seit über einem Jahrhundert eine weltweit einzigartige musisch-literarische Tradition mit großen Künstlern

und Autoren unserer Zeit gepflegt. Da die meisten von ihnen regelmäßig in Berlin auftreten und viele von ihnen in Berlin-Kreuzberg leben, war es nahe liegend an diesem Ort einen weiteren kulturellen

Treffpunkt zu eröffnen.

«Orania.Berlin - Hotel, Restaurant & Bar mit Konzerten Berliner Künstler»

