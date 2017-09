Bei Niederlage soll Schulz nicht SPD-Chef bleiben

„Möllemann könne stolz sein. Zumindest die SPD schafft sein Projekt 18“, lacht Carsten Mohr, der ehemalige Liberale besitzt seit 1983 ein SPD-Parteibuch, und spielt auf den verstorbenen FDP-Vorsitzenden an, der mit seiner Partei bei der Bundestagswahl 2002 18 Prozent der Stimmen erreichen wollte. Das geschäftsführende Vorstandsmitglied der Nichtregierungsorganisation Business Crime Control e.V. (BCC) wird ernst und analysiert: „In den vergangenen zwei Dekaden waren die Sozialdemokraten 15 Jahre in der Regierung und haben den Nimbus einer Programmpartei vollständig verloren. Insbesondere die Große Koalition tat ihnen nicht gut.“Schlechte Performance muss auch bei der SPD zu personellen Konsequenzen führen, so der ehemalige Kommunalpolitiker im rheinischen Neuss: „Im Falle der Wahlniederlage sollte dies auch für Martin Schulz Rücktritt vom Parteivorsitz heißen.“ Nie wieder solle sich ein Wahlverlierer wie Frank-Walter Steinmeier mit historisch schlechten 23 Prozent umgehend in den Fraktionsvorsitz retten dürfen.Eine Machtperspektive ohne die CDU gäbe es am Sonntag im Gegensatz zu 2013 nicht. Um Volkspartei bleiben zu können, empfiehlt Mohr den Gang in die Opposition. Die SPD müsse dort „glaubhaft wieder Partei der kleinen Leute, aber auch neuer, freigeistiger Milieus“ werden. „Ein Weiter-so beliebiger und lavierender Karrieristen vom Typus öffentlicher Dienst, welche die SPD als Ministerbestellungs- und Versorgungsvehikel nutzten und sich gleichzeitig Großunternehmen und Autoindustrie verpflichtet fühlen, darf es nicht geben“, meint der Korruptionsbekämpfer des BCC. Während die Kanzlerin ihre Partei an signifikanten Stellen sozialdemokratisierte, stehe eine mittelmäßige SPD für das Weiter-so, welches sie gerne anderen vorwerfe - „seit der Schröder-Zeit jedoch neoliberal wie Union und FDP.“Um ihre verlorene Seele und Glaubwürdigkeit zurück zu erhalten, müsse die SPD aufhören, eine „Kopie mit vielen Versatzstücken, aber ohne Alleinstellungsmerkmale“ zu sein, fordert der ehemalige Bank-, Airline-, Bahn- und Gasmanager.Nun bedürfe es klarer Linie und frischer wie kantiger Persönlichkeiten. Wie schnell der Partei ein Comeback gelinge, hinge nicht nur davon ab, wie zügig es ihr gelänge, ihre Inhalte prägnant zu modernisieren, sondern auch die Wandlung zur Funktionärspartei rückgängig zu machen.Dabei würde ihr Bekenntnis zur Einführung neuer Formen politischer Willensbildung und Teilnahme helfen. Nicht nur wegen seiner Befürwortung von Volksentscheiden auf Bundesebene hält das Mitglied des SPD-Wirtschaftsforums den jetzigen Bundesjustizminister Heiko Maas als einzigen der „alten Garde“ für geeignet, die SPD auf neuen Kurs zu bringen. Maas gehöre mit seiner gelassenen und gutinformierten Art nicht zu den „personifizierten Irrungen und Wirrungen der SPD“.Inhaltlich befürwortet Mohr einen harten Kurs in der Sicherheitspolitik und Kriminalitätsbekämpfung bei wirksamer Verhinderung von Alters- und Bildungsarmut. Eine wirtschaftsaktivierende Rahmensetzung, die mittelständische Unternehmen, Digitalisierung und Qualifizierung fördert, sollte von einer Rückgängigmachung der Einkommenssteuertarifstauchung, aber auch der Heranziehung großer Vermögen flankiert werden.



Bildinformation: Mohr: SPD braucht ein Reset (C) Saint Merchant