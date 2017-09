Wie bekommen Veganer genug Vitamin B12?

Vitamin B12 findet sich kaum in pflanzlichen LebensmittelnIm Rahmen einer vegetarischen Ernährung kann der Bedarf an Vitamin B12 über Milchprodukte (Lakto-Vegetarier) gedeckt werden. Wer als Ovo-Laktovegetarier zusätzlich Eier isst, hat eine weitere B12 Quelle. Wird ein veganer Speiseplan – der nur auf pflanzlichen Nahrungsmitteln basiert – nicht durch Supplemente und Co. ergänzt, kann es zu einer Unterversorgung kommen. Unser Körper verfügt allerdings über einen Vitamin B12 Speicher, der bestenfalls eine Reservekapazität von bis zu fünf Jahren aufweist. Präventivmedizinisch optimale B12 Werte gehen allerdings schneller verloren. Der Bedarf bei einer Umstellung auf vegane Kost kann zunächst einigermaßen gedeckt werden. Dennoch sollte ein rein pflanzlicher Speiseplan von Beginn an ergänzt werden, um einer Mangelsituation vorzubeugen. Folgender Beitrag gibt hilfreiche Tipps, worauf Veganer zur Bedarfssicherung an Vitamin B12 achten sollten.mehr lesen -->>



Bildinformation: Enthalten Algen genug Vitamin B12?