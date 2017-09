Was bitte ist ein Senioren-Flashmob?

Pressemitteilung von Wege aus der Einsamkeit e.V.

Am Weltseniorentag, Sonntag 1. Oktober, lädt Wege aus der Einsamkeit zum Senioren-Flashmob im Hamburger Karoviertel. Lebensfrohe Senioren aus allen Teilen der Stadt überraschen Passanten und Schaulustige mit einem spontaner guter Laune, Gesang und vielleicht sogar einem Tänzchen?



Als prominenter Stargast hat sich Maximilian Arland angekündigt, der mit den Hamburger Senioren den Weltseniorentag feiern möchte.



Los geht es am 1. Oktober um 11 Uhr vor dem traditionsreichen Musik-Club KNUST im Neuen Kamp 30.



Gut zu erreichen mit der U3 oder den Metrobussen 3 und 6, Haltestelle Feldstraße. Der weitere Weg wird mit Luftballons gut ausgeschildert.



Als „Nachspeise“ laden Maximilian Arland, DJ RITA und Wege aus der Einsamkeit e.V.mit vielen Partnern zum Senioren-Speed-Dating und zur Party im KNUST. Bei Kaffee, Sekt, Bier….. und Kuchen oder Würstchen wird hier bis ca. 14.30 Uhr fröhlich weiter gesungen, getanzt und natürlich geklönt.



Entertainer Maximilian Arland präsentiert auf der Veranstaltung auch den Sieger der Aktion „Mensch 60+“ von BRIGITTE WIR und Wege aus der Einsamkeit.



Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Jeder ab 60 ist herzlich willkommen mitzumachen und Spaß zu haben. Weitere Informationen unter Telefon 040/ 422 36 223 200 und im Internet unter

Der Verein Wege aus der Einsamkeit e.V. (WadE) hat das Ziel, die Lebensumstände alter Menschen und ihre Stellung in der Gesellschaft zu verbessern. Die Vereinsvorsitzende Dagmar Hirche (60) wird aktiv unterstützt durch Helge Jans (46) und Dr. Jan Kurz (48).

Unter dem Motto „Ein langes Leben soll Glück sein, keine Last!“ unterstützt der Verein u.a. durch eigene Wettbewerbe positive Projekte und Themen rund um das Alter, um diese einem breiten Publikum bekannt zu machen. Vor allem durch die sozialen Medien vernetzt WadE sich eng mit Vereinen, Projektträgern und Aktiven, die sich mit dem Thema Alter auseinandersetzen.



„Wir versilbert das Netz“ heißt eine große Kampagne, in der WadE in Kooperation mit der Haspa ältere Menschen an die Benutzung von Smartphones, Tablet-Computern und Online-Banking heranführen.



WadE-Vorsitzende Dagmar Hirche wurde für ihre Arbeit 2011 mit der GOLDENEN BILD DER FRAU ausgezeichnet. 2015 erhielt der Verein den „Smart Hero Award“ von Facebook und der Stiftung Digitale Chancen. Im gleichen Jahr war WadE Finalist bei der Google Impact Challenge 2015. Im Oktober 2016 gewann WadE den Marie-Simon-Pflegepreis des Deutschen Städte- und Gemeindebundes. Im August 2017 gewann WadE den emografie Exzellenz Award.



Seit über 6 Jahren unterstützt Sänger und Moderator Maximilian Arland Wege aus der Einsamkeit als Botschafter.



«Was bitte ist ein Senioren-Flashmob?»

