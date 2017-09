Join The Team

Etwas Neues kommt auf Deutschland und Europa zu. Zusammen mit Ihnen möchten wir die neue Liberal-Konservative Bewegung bilden, die die Werte hoch hält, auf Basis der einst unser Grundgesetz geschrieben wurde. Vieles hat sich in den letzten Jahren in unserer Gesellschaft und der Politik verschlechtert. Wir haben viel Freiheit verloren. Wir haben gesellschaftliche Geschlossenheit eingebüßt. Wir haben begonnen, über vieles nicht mehr reden und nachdenken zu dürfen. Wir haben große Risiken auf die Schultern nachfolgender Generationen geladen. Wir leben heute in einem Land, welches wir unseren Kindern und Enkeln nicht in diesem Zustand überlassen wollen. Wir brauchen eine Renaissance gemeinsamer Werte und müssen Fehlentwicklungen der letzten Jahre und Jahrzehnte entschieden entgegen treten. Dafür brauchen wir Hilfe – Ihre Hilfe.Werden Sie Teil des LKR – Teams. Gestalten Sie mit uns zusammen die Zukunft unseres Landes.Möglichkeiten die LKR-Niedersachsen zu unterstützenUnterstützen Sie unsere ArbeitJeder, der Liberal-Konservative Politik in Deutschland wieder etablieren möchte, sei uns willkommen mitzuhelfen. Auch ohne Mitgliedschaft können Sie sich aktiv beteiligen. Registrieren Sie sich zu diesem Zweck auf folgender Seite:Was Sie selber tun können, um die LKR stark zu machenSocial Media LIKEsSchreiben Sie LeserbriefePersönliche Kontakte nutzenLinks setzenVerteilen Sie FlyerPlakatieren SieNachbarschaftsparty organisierenSie haben Hobbys, Fähigkeiten, Ideen?Happy Hour Gespräch oder GrillpartyBeteiligung an WahlkampfständenWerden Sie MitgliedProtest war gestern. Nicht meckern – machen. Werden Sie Teil der LKR und schaffen Sie eine neue, konstruktive und seriöse Alternative zu den Altparteien. Helfen Sie mit, Liberal-Konservativen Wertung wieder mehr Geltung und Einfluss in unserer Gesellschaft zu verschaffen.



Bildinformation: Horst Krebs