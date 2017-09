Mit der Lebensfreude Messe gesund und glücklich durch den Hamburger Winter

Die bekannte Mitmachmesse lädt vom 24. - 26. November, mit über 100 Ausstellern und 120 Vorträgen und Events, zum rundum Glücklich sein ein. Bereits zum 24. Mal gastiert die Messe in Hamburg-Schnelsen und hat sich dort zum wichtigsten Treff für Besucher und Aussteller in den Bereichen Gesundheit, Ernährung und Wohlbefinden etabliert.Mehr denn je suchen die Menschen in der so schnelllebigen Zeit nach Entspannung, Geborgenheit und Glück. Die diesjährige Lebensfreude Messe vermittelt, wie man zum Beispiel mit Naturheilkunde und Yoga zu Gelassenheit und innerer Ruhe kommen - und das weit über den Winter hinaus.GLÜCKSrezepte TO GO.....gibt es in über 120 Vorträgen, Mitmach-Workshops und veganen Show Cooking-Events (probieren inklusive). Hier wird den Messebesuchern gezeigt, wie sie im Alltag entschleunigen, entspannen und genießen können.Im Autorentreff können die Besucher bekannte Schriftsteller hautnah erleben, etwas über ihre Inspiration erfahren, sich austauschen, über Inhalte diskutieren und Bücher persönlich signieren lassenNeuheiten und Highlights in diesem Jahr:-Tagesseminar von und mit Robert Betz: "Jetzt reicht"s mir aber!"-Massage Erlebniswelt-Nie wieder Rauchen - Raucherentwöhnungs-Workshop-Organsprache - Was steckt hinter körperlichen Problemchen-Yoga satt - Yoga zum Mitmachen und ausprobierenLebensfreude Messe HAMBURGWann:24. - 26. November 2017, Freitag: 13 - 19 Uhr, Samstag: 10 - 19 Uhr, Sonntag: 10 - 18 UhrWo:Messehalle Hamburg-Schnelsen, Modering 1a, 22457 HamburgEintrittspreise: Freitag: 12 EUR/erm. 10 EUR, Samstag + Sonntag: je 15 EUR/erm. 13 EUR, Messepass für 3 Tage: 28 EUR, Kinder bis 14 Jahre in Begleitung Erwachsener: kostenfreiWebseite: www.hamburg-lebensfreude.de



Bildinformation: Glückliche Besucher und Aussteller