Einsteigen und durchstarten im Vertrieb - Verkaufstraining für Techniker, Ingenieure, Informatiker

Fachkenntnis ist für den Verkauf beratungsintensiver Produkte und Leistungen unentbehrlich. Doch sie alleine genügt nicht um den Kunden zu gewinnen und zur Kaufentscheidung zu führen. Da sich Produkte und Dienstleistungen immer ähnlicher werden, liegt die einzig wirkliche Chance zur Unterscheidung in der Art und Weise, wie Sie verkaufen. Die große Chance liegt nicht nur im Produkt, sondern vor allen in der Art und Weise, wie Sie verkaufen, Vertrauen aufbauen und mit Kunden umgehen.Viele technisch orientierte Mitarbeiter werden zum Einstieg in den Vertrieb "ins kalte Wasser geworfen". Ihnen fehlen oft die Methodik und das Hintergrund-Know-how für den Umgang mit Kunden.Dieses Seminar ist speziell für Einsteiger und Vertriebsneulinge konzipiert. Von der ehrlichen und einfachen Akquise neuer Kunden bis zur Optimierung der Abschlussquote wird der gesamte Vertriebsprozess beleuchtet.Dipl.-Wirtsch.-Ing. Karlheinz Pflug zeigt in diesem Seminar die Problematik des Business-to-Business-Verkaufs und schildert Möglichkeiten, den Spagat zwischen Technik und Kommerz, zwischen funktionellen Details und menschlichen Emotionen einfacher zu bewältigen.Trainingsmethodik: Trainer-Input, Moderation, Einzel- und Gruppenarbeit, Praktische Übungen, Praxisorientierte Fallstudien, Rollenspiele (freiwillig, situationsbezogen) Das Verkaufstraining wird konsequent in einem lebendigen Workshop-Stil gehalten, damit ein maximaler Lerneffekt im Verkaufstraining möglich ist. Während des Seminars erarbeiten die Teilnehmer/Innen die Lerninhalte direkt an eigenen Praxisbeispielen, so dass sie in der Lage sind, das Gelernte am nächsten Tag sofort umzusetzen. offenes Seminar vier Tage, effektiv und kompakt 9 - 17 / 9-15 Uhr, abends Möglichkeit für Diskussion und EinzelgesprächeFür das öffentliches Verkaufstraining am 17.- 19. Oktober 2017 in Frankfurt/Main sind noch Plätze frei in einer kleinen Gruppe, effektives Seminar - Maximal 10 Teilnehmer, daher ist rechtzeitiges Buchen sinnvoll!Preis für dieses Verkaufstraining: 1250,- EUR pro Person 1150,- EUR ab 2 Personen zuzüglich MwSt., incl. ausführliche Seminarunterlagen als Handout und online für Wiederholung und als Nachschlagewerk, Pausengetränke, MittagessenStandort: SeminarhotelStrasse: Gehespitz 85Ort: 63263 - Neu Isenburg bei Frankfurt (Deutschland)Beginn: 17.10.2017 09:00 UhrEnde: 19.10.2017 17:00 UhrEintritt: kostenlosBuchungswebseite: www.kh-pflug.de