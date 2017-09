Wagner: Vierfach-Nominierung für "German Design Award 2018"

Pressemitteilung von Wagner System GmbH





Der "German Design Award" gilt als höchste deutsche Designauszeichnung und wird alljährlich für herausragendes Produkt- und Kommunikationsdesign vom Rat für Formgebung, der deutschen Marken- und Designinstanz, vergeben. Gute Neuigkeiten für den Mittelständler aus dem Schwarzwald: Wagner steht gleich vier Mal auf der Shortlist des "German Design Award 2018". Nominiert sind die Transporthilfen-Serie "MDF EXTREME", der ausziehbare Lastenroller "MM 1331", der neuartige Türstopper "3STOP" sowie der jüngste Produktfilm des Markenherstellers, "Out of Black Forest".



Alle Modelle der Transporthilfen-Serie "MDF EXTEME" zeichnen sich durch gute Gestaltung, durchdachte technische Details und einen besonderen Materialmix aus: Die Kombination von beschichteten Plattenwerkstoffen mit der Tragstärke stabiler MDF-Platten machen alle sechs Varianten außerordentlich robust und extrem langlebig. Ebenfalls auf der Shortlist des "German Design Award 2018" steht ein weiteres Transporthilfe-Modell von Wagner, der "MM 1331". Das Novum: Der vielseitig einsetzbare Lastenroller ist mit einem justierbaren Auszugselement ausgestattet, das individuell an die Länge des Transportguts angepasst werden kann.

Auch beim nominierten Türstopper "3STOP" stimmen Form und Funktion. Drei Keilformen mit unterschiedlichen Steigungswinkeln machen seine Anwendung hochflexibel: Hinter der Tür platziert, dient der "3STOP" als Prallschutz oder zum Fixieren der Tür, davor platziert als Feststeller, und zwischen Tür und Türstock hält die Türstopper-Innovation die Tür spaltbreit offen.



Die vierte Nominierung für den "German Design Award 2018" geht an das Schwarzwald-Roadmovie "Out of Black Forest", den aktuellen Produktfilm von Wagner. Denn die im Wortsinn "abgefahrene" Story um den charismatischen Darsteller "Woody" beeindruckt durch Ideenreichtum, Humor und hohe künstlerische Qualität. Der nominierte Fünfminüter ist online zu sehen - direkt auf der Startseite von Wagner,



Über die schlussendliche Vergabe der begehrten "Winner"- und "Special Mention"-Auszeichnungen werden prominent besetzte Experten-Jurys des "German Design Award" in den kommenden Wochen entscheiden.



Bildinformation: Wagner: Vierfach-Nominierung für "German Design Award 2018"

WAGNER ist ein führender europäischer Markenhersteller von funktionellen und gut gestalteten Produkten für Haus, Garten, Werkstatt und den gesamten Objektbereich.



Das Unternehmen entwickelt und produziert in zwei Werken in Lahr/Schwarzwald Möbelkomponenten wie Rollen und Räder, Möbelbeine und QuickClick, ein patentiertes Gleit- und Stoppsystem mit zahlreichen Speziallösungen für jede Art von Möbel. Außerdem fertigt WAGNER ein ideenreiches System für Selbstbaumöbel, einzigartige Türstopper, Transporthilfen und Pflanzenroller sowie neuartige mobile Pflanzboxen, Wandelemente und Accessoires für das moderne "Urban Gardening".



All diese Produkte haben eines gemeinsam: Sie sind ausgezeichnet in Qualität und Design - im besten Sinne des Wortes. Dies gilt auch für die Kommunikation: Der Imagefilm "World of WAGNER" von Filmemacher Jan Reiff hat mehrere internationale Filmpreise gewonnen. "OUT OF BLACK FOREST", das neueste Film-Projekt von WAGNER, wurde mit dem DDC Award in Gold des Deutschen Designer Club ausgezeichnet sowie für den "German Design Award 2018" nominiert und beweist einmal mehr: Reiffs Filme sind nie "von der Stange". Und so beeindrucken nicht nur schöne Bilder, sondern auch eine im wahrsten Sinne des Wortes "abgefahrene" Story und der charismatische Darsteller "Woody", dem der Schauspieler Manfred Lehmann, u.a. Synchronsprecher von Bruce Willis, eine markante Off-Stimme geliehen hat.



"OUT OF BLACK FOREST" ist online zu sehen - direkt auf der Startseite der Unternehmens-Website, www.wagner-system.de, auf www.wagner-webshop.com sowie auf YouTube.

Tullastr. 19D - 77933 LahrDeutschlandTelefon: + 49 (0) 7821-9477-139Eva SchillingWagner System GmbHTullastr. 19D - 77933 Lahreva.schilling@wagner-system.de+ 49 (0) 7821-9477-139