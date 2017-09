Küchenschürze von Linum – Praktisch und elegant

Köln, 21.09.2017 – Schürzen schützen die Kleidung beim Kochen, Backen oder Grillen vor unschönen Flecken. Dass dieses Utensil nicht nur ein bunter Stofffetzen sein muss, beweist die schwedische Marke Linum mit ihren stilvoll geschnittenen Küchenschürzen.Küchenschürze von Linum schützt Kleidung vor FleckenBei der Zubereitung von Mahlzeiten in der Küche lassen sich Spritzer von Teig oder Öl, sowie das Stauben von Mehl kaum verhindern. Und schnell sieht man das Resultat auf der Kleidung. Daher ist es ratsam auf Schürzen zurückzugreifen. Sie bieten effektiven Schutz vor Verunreinigungen und verhindern, dass Kleider unnötig verschmutzt werden.Schürzen decken den Frontalbereich des Körpers ab. Nacken- oder Schulterträger sorgen im Halsbereich für einen guten Sitz. Zusätzlich verschnürt man sie noch um die Hüfte. So fängt die Schürze die Partikel von Zutaten auf und schont die Kleidung. Viele Schürzen, wie eine Küchenschürze von Linum, sind aus Baumwolle gefertigt und lassen sich nach dem Einsatz in der Backstube mühelos mit einem Waschgang in der Waschmaschine reinigen.Küchenschürze von Linum mit zeitlosem DesignSchürzen sind aber mehr als nur ein reines Utensil zum Backen oder Kochen. Sie sollen auch eine Wohlfühl-Atmosphäre vermitteln. Viele Hersteller, wie das schwedische Unternehmen Linum, achten bei der Produktion ihrer Schürzen nicht nur auf Funktionalität, sondern auch auf das äußere Erscheinungsbild. Eine Küchenschürze von Linum ist bekannt für ihr klares Design, das ohne übertriebene Effekte auskommt. Eine Küchenschürze von Linum erinnert an den eleganten Look von Abendkleidern. Auch farblich ist Klarheit angesagt: Die typische Küchenschürze von Linum ist meist unifarben und kommt überwiegend mit Farben aus dem Pastell-Bereich daher. Aber auch kräftige Farbtöne können eine Küchenschürze von Linum zieren. Auf einigen Modellen lassen sich Muster wiederfinden. Diese üben aber immer ein gewisses Maß an Zurückhaltung aus, so dass die Küchenschürze von Linum eine dezente sowie stilvolle Ausstrahlung besitzt.Linum steht als Marke für schwedisches Textil-Design. Das Produkt-Portfolio umfasst dabei Textilwaren für die verschiedensten Wohnbereiche: Ob Decken oder Kissen für Schlaf- sowie Wohnzimmer, Accessoires für den Tisch oder Textilien für die Küche, wie bspw. Tischdecken oder auch Küchenschürzen. Eine Küchenschürze von Linum und eine große Auswahl von Schürzen weiterer bekannter Hersteller wie Creativetops oder Kitchen Craft können im Onlineshop von MeinCupcake.de unter www.meincupcake.de/shop/Backzubehoer-und-Kuechenhelfer/Kuechenschuerzen/ erworben werden.Die Küchenschürze von Linum gibt es in kürzeren und längeren Ausführungen. Mit einem verstellbaren Nackenträger lässt sich dabei die Küchenschürze von Linum an die eigene Körpergröße kinderleicht anpassen. Bei allem Design wird auch das Praktische nicht vergessen. Fast jede Küchenschürze von Linum ist mit mindestens einer Eingriffstasche ausgestattet. Hierin kann der Hobby-Bäcker beim Arbeitsprozess benötigtes Backzubehör verstauen und hat es damit immer schnell griffbereit.Über die CAKE MART GmbHDer Onlineshop MeinCupcake.de wird von der CAKE MART GmbH in Köln betrieben. Seit 2010 finden Backbegeisterte hier eine Anlaufstelle im Internet mit einem umfangreichen Sortiment aus fast 10.000 Artikeln. Neben Backzutaten gibt es eine große Auswahl an praktischem Backzubehör vieler bekannter Markenhersteller, wie Kitchen Craft, Städter, Wilton oder Birkmann, für kreatives Backen und die individuelle Tortendekoration zu entdecken. Neben dem Onlineshop ist die CAKE MART GmbH auch zusätzlich mit insgesamt drei Filialen in den Innenstädten von Duisburg, Düsseldorf und Köln vertreten.CAKE MART GmbHAndre WernerVogelsanger Straße 35450827 KölnTel.: 0221 / 29980474E-Mail: publicrelations@meincupcake.deWeb: www.meincupcake.de



Bildinformation: Küchenschürze von Linum – Praktisch und elegant